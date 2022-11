DIRETTA: Hellas Verona - Juventus 0-1 | Kean sblocca il match del Bentegodi

HELLAS VERONA-JUVENTUS 0-1

MARCATORI: Kean (J) al 60'

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz (dal 77' Günter), Hien, Ceccherini; Terracciano, Hongla, Sulemana (dal 65' Veloso), Doig (dal 65' Lazovic); Kallon (dal 71' Verdi), Lasagna; Djuric (dal 77' Henry).

A DISPOSIZIONE: Chiesa, Berardi, Perilli, Ilic, Praszelik, Depaoli, Cabal, Tameze. ALLENATORE: Salvatore Bocchetti.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado (dal 77' Alex Sandro), Fagioli (dal 63' Miretti), Locatelli (dal 63' Paredes), Rabiot, Kostic; Milik, Kean (dal 68' Di Maria).

A DISPOSIZIONE: Szczesny, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Soulé, Paredes. ALLENATORE: Massimiliano Allegri.

ARBITRO: Marco Di Bello (sezione AIA di Brindisi).

ASSISTENTI: Alessandro Costanzo (sezione AIA di Orvieto), Matteo Passeri (sezione AIA di Gubbio).

AMMONITI: Bonucci, Dawidowicz, Djuric, Veloso, Alex Sandro

La cronaca

PRIMO TEMPO - Primo pallo gestito dagli ospiti: partita subito molto intensa.

3' - Il primo corner della gara è per il Verona: Sulemana calcia al volo la ribattuta da fuori e va vicino alla porta.

6' - Primo giallo della partita per Bonucci, che ferma con un fallo la ripartenza di Lasagna.

7' - Hellas molto aggressivo: prima la sponda di Ceccherini non trova compagni, poi Cuadrado anticipa Djuric su cross di Terracciano.

11' - La Juve cerca di prendere in mano la partita con il palleggio, ma i padroni di casa non cambiano atteggiamento.

15' - Kostic non sfonda sulla sinistra.

16' - Perin blocca il sinistro di Lasagna.

17' - La Juve attacca, ma sul ribaltamento di fronte Danilo anticipa all'ultimo Djuric su sponda di Lasagna.

20' - Buon Verona nei primi venti minuti.

23' - Centrale il sinistro di Milik.

25' - Gli ospiti provano ad alzare il baricentro e cercano spazio sulle fasce.

30' - Tiro alto di Fagioli, dopo un'azione insistita dei bianconeri.

32' - Scontro aereo tra Dawidowicz e Bonucci in area ospite, con quest'ultimo che sembra aver avuto la peggio.

36' - Perin blocca senza particolari problemi il tiro da fuori di Hongla.

38' - Montipò in tuffo respinge in corner il tiro di Locatelli. Sugli sviluppi dalla bandierina, Bremer colpisce male da buona posizione.

42' - Brutto tiro di Hongla che termina a lato. Finale equilibrato, con le due squadre che provano ad impostare.

46' - Termina un primo tempo molto intenso, ma anche piuttosto avaro di emozioni.

SECONDO TEMPO - Riparte bene il Verona.

48' - Dawidowicz non riesce a trovare la porta in area su cross, dopo essere sfuggito alla marcatura di Cuadrado.

49' - Kean viene chiuso in area all'ultimo momento da Hien.

52' - Sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti, è ancora Dawidowicz a sparare altissimo.

55' - Dawidowicz ferma con la mano la palla sul dribbling di Fagioli e viene ammonito.

56' - Punizione dal limite alta di Cuadrado.

57' - Sbracciata di Djuric su Locatelli: giallo anche per lui.

58' - Per un soffio Kean non arriva in spaccata sull'assist rasoterra di Rabiot.

59' - Il tiro alto di Hongla chiude un buon contropiede scaligero.

60' - GOL - Milik recupera palla, passa a Rabiot che premia il movimento di Kean, che si accentra sul sinistro e calcia, scavalcando Montipò anche grazie a Dawidowicz.

63' - Primo cambi della partita: dentro Miretti e Paredese, fuori Fagioli e Locatelli.

65' - Tiro di Lasagna fuori non di molto.

65' - Bocchetti risponde con Veloso e Lazovic per Sulemana e Doig.

66' - L'Hellas prova a reagire dopo lo svantaggio.

68' - Di Maria prende il posti di Kean.

71' - Entra Vedi per Kallon.

72' - Molto attenta in fase di chiusura la Juve, mentre i padroni di casa cercano di fare la partita e di acciuffare il pareggio.

73' - Rischio per l'Hellas, con Di Maria che quasi non riesce a recuperare palla al limite. Sul ribaltamento viene respinto il tiro di Lasagna.

75' - Tiro di Veloso respinto in area sugli sviluppi di un corner, i giocatori gialloblu protestano per una mano dopo un rimpallo, ma per il VAR è tutto regolare.

77' - Giallo a Veloso per comportamento scorretto su Miretti.

78' - Henry e Gunter sostituiscono Djuric e Dawidowicz, mentre Alex Sandro prende il posto di Cuadrado.

80' - Ceccherini di testa non inquadra la porta su corner.

81' - Ammonito Alex Sandro per un fallo su Henry.

83' - Intervento scomposto di Bonucci su Verdi in area, Di Bello fischia il rigore ma viene chiamato al VAR: il capitano bianconero sembra anticipare il giocatore gialloblu e l'arbitro cambia la sua decisione.

88' - La Juve cerca di rallentare i ritmi in questo finale.

90' - Conclusione mancina al volo di Di Maria, che da posizion defilata non trova la porta.

91' - Henry riesce appena a toccare di testa il cross di Lazovic.