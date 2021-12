DIRETTA Hellas Verona - Empoli 1-1 | La Mantia porta in vantaggio i toscani, Cancellieri pareggia subito

Allo stadio 'Bentegodi' si gioca Hellas Verona - Empoli, match valido per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2021/22.

Il tabellino LIVE

HELLAS VERONA - EMPOLI 1-1

Reti: 15' pt La Mantia, 18' pt Cancellieri

La cronaca LIVE

PRIMO TEMPO - Tudor sceglie di schierare i giocatori meno impiegati, facendo esordire anche il giovane Coppola nei tre di difesa.

3'. Serio infortunio al ginocchio per Haas, che si fa male da solo con una torsione irregolare della gamba destra.

5'. Entra Stulac al posto dell'infortunato Haas, costretto ad abbandonare il campo sorretto dai medici dell'Empoli.

8'. Scappa via sulla sinistra Bandinelli, che crossa al centro per La Mantia. L'attaccante gira di testa, conclusione alta.

9'. Bessa innesca con un filtrante Lasagna, che calcia in diagonale dalla zona sinistra dell'area. Respinge prontamente Ujkani.

11'. Fiammozzi salta Ragusa e mette in mezzo un rasoterra insidioso. Libera lateralmente Sutalo.

13'. Ragusa viene atterrato proprio sulla linea dell'area. L'arbitro assegna punizione, il VAR conferma la decisione.

14'. Bessa lascia partire una botta direttamente verso la porta, ma Ujkani è ancora attento ribatte con i pugni.

14'. Lo stesso Bessa prova a impensierire di nuovo Ujkani con un tiro da posizione defilata, sventa per la terza volta il portiere azzurro.

15'. Vantaggio Empoli. La Mantia appoggia facilmente in rete il passaggio in orizzontale di Marchizza, lanciato verso l'area sulla corsia mancina dall'efficace colpo di tacco di Bandinelli.

17'. Graziato Ujkani dopo un grave errore. Bessa intercetta il rinvio e nella ribattuta la sfera esce dallo specchio per pochi centimetri.

18'. Pareggio immediato dell'Hellas! Bessa pesca all'interno del cuore dell'area Cancellieri, che è preciso con il sinistro nel piazzare il pallone a incrociare.

19'. Vola Pandur sul colpo di testa di Mancuso.

21'. Pandur viene chiamato ancora in causa da Bandinelli, con il giovane portiere croato che risponde presente.

26'. Segna Mancuso da pochi passi, ma il gol viene annullato dal direttore di gara per posizione di fuorigioco.

31'. Cancellieri crossa rasoterra, Lasagna anticipa tutti con un guizzo e calcia rapidamente. Conclusione respinta in angolo.

36'. Cross secco di Marchizza dalla sinistra, Pandur blocca sicuro in tuffo.

37'. Duro contrasto tra Stulac e Cancellieri, con entrambi i giocatori che rimangono a terra. Il centrocampista dell'Empoli viene ammonito per l'entrata in ritardo sul giovane esterno d'attacco.

40'. Bessa si gira e libera un destro potente dalla distanza. Buono spunto, ma palla a lato.

42'. Parata provvidenziale di Pandur, che allunga in corner il calcio di punizione ben indirizzato da Stulac.

43'. Traversa di Lasagna. L'attaccante se ne va di forza, lasciando partire un missile con il sinistro che si infrange prepotentemente sul legno.

45'. Ragusa, servito in area da Cancellieri, viene fermato sul più bello da Fiamozzi, in chiusura in scivolata.

48'. Cartellino giallo per Romagnoli, punito per una trattenuta su Lasagna.

50'. Finisce il primo tempo: 1-1 tra Hellas e Empoli.

SECONDO TEMPO - Nessun cambio per le due formazioni.

48'. Azione manovrata del Verona, con Cancellieri che appoggia sulla destra per Rüegg. L'esterno rientra e calcia, ma il suo tentativo viene murato dalla difesa toscana.

51'. Tiro da fuori debole di Hongla, controlla facilmente Ujkani.

52'. Bella giocata di Rüegg, che dribbla in area e trova lo spiraglio per concludere: ribatte in qualche modo Ujkani.

63'. Bella chiusura difensiva di Cetin, che in scatto anticipa Mancuso.

65'. Dopo il consulto col VAR, calcio di rigore assegnato all'Empoli: il braccio di Ragusa è largo.

Le formazioni ufficiali

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Pandur; Sutalo, Coppola, Cetin; Rüegg, Hongla, Veloso, Ragusa; Cancellieri, Bessa; Lasagna

A disposizione: Berardi, Faraoni, Lazovic, Ilic, Casale, Ceccherini, Magnani, Pierobon, Tameze, Florio, Terracciano, Simeone

Allenatore: Igor Tudor

EMPOLI (4-3-1-2): Ujkani; Fiammozzi, Romagnoli, Viti, Marchizza; Asllani, Haas (dal 5' pt Stulac), Bandinelli; Bajrami; Mancuso, La Mantia

A disposizione: Furlan, Henderson, Cutrone, Tonelli, Zurkowski, Ricci, Stojanovic, Luperto, Ismajili, Parisi, Pinamonti

Allenatore: Aurelio Andreazzoli

Arbitro: Federico Dionisi (Sez. AIA di L'Aquila)

Assistenti: Valeriani (Sez. AIA di Ravenna), Bresmes (Sez. AIA di Bergamo)

NOTE. Ammoniti: Stulac, Romagnoli