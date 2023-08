DIRETTA Empoli - Hellas Verona 0-0 | Subito titolare Folorunsho, davanti Mboula e Ngonge

Allo stadio 'Carlo Castellani - Computer Gross Arena' si gioca Empoli-Hellas Verona, 1^ giornata della Serie A TIM 2023/24.

Il tabellino LIVE

EMPOLI-HELLAS VERONA 0-0

Marcatori: -

La cronaca LIVE

PRIMO TEMPO - Prima del fischio d'inizio, le due squadre osservano un minuto di silenzio in ricordo di Carlo Mazzone.

7'. Avvio senza grandi squilli: l'Hellas imposta da dietro, l'Empoli pressa alto.

8'. Dopo diversi minuti di stallo, l'Empoli va vicino al vantaggio: il potente tiro da fuori di Marin viene deviato sulla traversa da Montipò.

11'. Tentativo dalla distanza anche dell'ex gialloblù Cancellieri, ma il suo sinistro è debole e impreciso.

13'. Gyasi scippa palla nel cuore dell'area a Magnani, che si addormenta, e Caputo conclude senza pensarci due volte: ancora una volta risponde presente Montipò.

17'. Incursione veloce di Doig, il cui mancino viene però smorzato e finisce tra le braccia di Caprile.

21'. Cross di Terracciano per Mboula, che di testa non ci arriva per pochissimo.

26'. Cooling break per le due formazioni.

30'. Mboula prova a mettersi in proprio, inserendosi centralmente palla al piede, ma strozza troppo la traiettoria con il destro.

33'. Ngonge cambia fronte per Doig, che nel controllo si allunga il pallone e non riesce a coordinarsi bene per il traversone.

36'. Cancellieri sbraccia troppo su Dawidowicz, che resta dolorante a terra per un colpo al volto.

41'. Duda riesce a imbucare in scivolata per Ngonge, che di punta non riesce a impattare efficacemente per impensierire Caprile.

42'. Sulla ripartenza veloce dell'Empoli, Gyasi si divora il gol indirizzando alto con il piattone su passaggio smarcante di Baldanzi.

43'. Ammonito Duda per una trattenuta su Baldanzi, che stava accelerando verso l'area scaligera.

46'. Magnani è attento nella ribattuta sul forte cross da parte di Cacace.

Le formazioni ufficiali

EMPOLI (4-2-3-1): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Grassi, Marin; Cancellieri, Baldanzi, Gyasi; Caputo

A disposizione: Perisan, Stubljar, Pezzella, Shpendi, Henderson, Guarino, Ekong, Ranocchia, Stojanovic, Marianucci, Haas, Piccoli

Allenatore: Paolo Zanetti

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Coppola; Terracciano, Hongla, Duda, Doig; Folorunsho, Mboula; Ngonge

A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Djuric, Joselito, Saponara, Patanè, Cabal, Cisse, Cazzadori, Bonazzoli

Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Luca Massimi (sez. AIA di Termoli)

Assistenti: Andrea Zingarelli (sez. AIA di Siena), Marco Scatragli (sez. AIA di Arezzo)