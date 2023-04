Cremonese - Hellas Verona 1-1 | Okereke sblocca in avvio, Verdi pareggia i conti: i gialloblù agganciano lo Spezia

Al termine di un finale di gara al cardiopalma, si chiude con un pareggio lo scontro salvezza tra Cremonese e Verona. Un 1 a 1 che permette all'Hellas di agganciare così lo Spezia quart'ultimo, ma che non gli consente di concretizzare il tanto ambito sorpasso sui bianconeri.

Allo Zini, per i gialloblù, le cose si mettono subito in salita: al 9' uno sciagurato retropassaggio di Depaoli spiana la strada a Okereke, che salta Magnani e infila agilmente Montipò. È una doccia ghiacciata per gli uomini di Zaffaroni, che si ritrovano così subito sotto in una sfida delicatissima. La seguente reazione scaligera porta le firme di Lazovic, su colpo di testa alto di poco, e Magnani, il cui sinistro a giro si spegne largo di centimetri: entrambe le occasioni, tuttavia, non portano al pareggio, con Montipò invece protagonista nell'evitare il raddoppio sulla pericolosa incornata di Ciofani. Nella ripresa, all'ora di gioco, il subentrato Quagliata commette una grande ingenuità, rifilando un pugno gratuito in pieno petto a Dawidowicz, gesto antisportivo che gli costa il cartellino rosso. A questo punto il Verona, forte della superiorità numerica, si affaccia con più coraggio in avanti, sfiorando il gol sugli sviluppi di calcio d'angolo prima con lo stesso Dawidowicz e poi con Djuric. La vera svolta arriva al 75': Magnani, arrivato sul fondo, pennella sul fronte opposto per Verdi, che al volo schiaccia bene e indirizza con precisione sul palo opposto, regalando così l'atteso pareggio. Nei minuti conclusivi, invece di spingere ancora con più insistenza, l'Hellas si adagia e non riesce a farsi valere con l'uomo in più, rischiando addirittura di subire il colpo del ko, sventato ancora una volta da Montipò, miracoloso allo scadere sul colpo di testa a botta sicura di Dessers. Tra le proteste, con espulsioni per entrambe le panchine, si chiude così un rovente Cremonese-Hellas, match che lascia ampio spazio a un epilogo di stagione ancora tutto da scrivere.

Il tabellino

CREMONESE-HELLAS VERONA: 1-1

Marcatori: 9' Okereke, 75' Verdi

Cremonese (4-3-1-2): Carnesecchi; Aiwu, Lochoshvili (dal 79' Buonaiuto), Vasquez, Valeri; Pickel (dal 54' Quagliata), Castagnetti, Meité; Galdames (dal 70' Ferrari); Okereke (dal 70' Afena-Gyan), Ciofani (dal 70' Dessers)

A disposizione: Saro, Sarr, Bianchetti, Ghiglione, Chiriches, Acella, Basso

Allenatore: Davide Ballardini

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani (dall'85' Ceccherini), Hien, Dawidowicz; Depaoli (dal 41' Terracciano), Tameze (dal 59' Veloso), Abildgaard, Lazovic (dall'85' Gaich); Kallon (dal 59' Braaf), Verdi; Djuric

A disposizione: Berardi, Perilli, Doig, Ngonge, Cabal, Duda, Coppola, Sulemana

Allenatore: Marco Zaffaroni

Arbitro: Daniele Doveri (Sez. AIA di Roma 1)

Assistenti: Alberto Tegoni (Sez. AIA di Milano), Davide Imperiale (Sez. AIA di Genova)

NOTE. Espulso: Quagliata.

La cronaca

PRIMO TEMPO - Il possesso iniziale è della Cremonese.

4'. Dopo un prolungato palleggio, i grigiorossi si affacciano in avanti: il primo squillo è di Meite, che si libera per il tiro da fuori, con Montipò attento nella respinta in corner.

6'. Abildgaard cambia lato per Lazovic, che appoggia in avanti per Verdi: la conclusione mancina del fantasista gialloblù viene tempestivamente murata.

8'. Lazovic, velocissimo nello scatto, riesce a tenere in campo un pallone lungo, crossando poi verso il centro: Kallon schiaccia di testa sull'altro fronte, ma la retroguardia di casa riesce a spazzare.

9'. Vantaggio Cremonese. Depaoli sbaglia il retropassaggio, servendo di fatto Okereke, che salta Magnani e deposita la palla in rete alla sinistra di Montipò.

17'. Kallon pesca Verdi a centro area, che dopo un rimpallo sfiora il gol con un ravvicinato tentativo d'esterno: salva prontamente Carnesecchi. Tutto fermo, comunque, per fallo di mano del numero 7 dell'Hellas.

23'. Altra occasione per il Verona, questa volta sugli sviluppi di calcio d'angolo. Tameze pennella per Abildgaard, che fa da torre per Lazovic: il serbo, disturbato da Valeri, incorna però alto da buona posizione.

27'. Intervento provvidenziale di Montipò, che nega il raddoppio sul pericoloso colpo di testa di Ciofani da invito di Castagnetti.

30'. Problemi per Depaoli, a terra dopo un colpo al volto ricevuto da Meite.

33'. Rientra in campo l'esterno dopo l'assistenza dello staff medico.

34'. A seguito di una ribattuta, Galdames ci prova subito al volo: Montipò blocca centralmente senza problemi.

35'. Di nuovo al tiro Galdames, questa volta da distanza siderale: pallone ampiamente alto.

37'. Gli scaligeri vanno a centimetri dal pareggio: il velenoso sinistro a giro di Magnani, indirizzato all'incrocio, si spegne largo di pochissimo.

41'. Depaoli non ce la fa a proseguire dopo il colpo precedente: dentro Terracciano al suo posto.

46'. Sul passaggio in mezzo di Kallon, Djuric viene anticipato dal diretto marcatore.

48'. Squadre negli spogliatoi: grigiorossi avanti di una lunghezza all'intervallo.

SECONDO TEMPO - Nessun cambio per le due formazioni.

50'. Valeri scambia con Ciofani, crossando verso il centro: su palla un po' alta, Pickel non riesce a dare sufficiente forza all'incornata.

54'. Prima sostituzione per Ballardini: dentro Quagliata, fuori Pickel.

56'. Bella sponda di Djuric per Verdi, che dal limite dell'area sceglie il filtrante per Kallon, il cui tiro-cross viene deviato in modo determinante da Vasquez.

58'. Verdi apre sulla sinistra per Lazovic, che di prima intenzione fa partire un insidioso rasoterra verso il centro: Valeri rischia molto nella respinta.

60'. Zaffaroni inserisce Veloso e Braaf per Tameze e Kallon. Nel frattempo, Dawidowicz ha la peggio in uno scontro con Quagliata, e resta a terra dolorante.

61'. Doveri, richiamato al Var, espelle Quagliata per un pugno rifilato a Dawidowicz in pieno petto. Cremonese in dieci uomini all'ora di gioco.

66'. Spinge in avanti adesso l'Hellas: Djuric cerca la girata di testa, Lochoshvili chiude in corner.

67'. Sull'incornata di Dawidowicz su cross di Verdi dalla bandiera, Carnesecchi alza sopra la traversa.

68'. Favorito dalla torre di Abildgaard, ancora da calcio d'angolo, Djuric in mischia non riesce a concludere con la giusta convinzione verso la porta.

69'. Braaf scappa sulla sinistra, appoggiando per Veloso, che pennella verso il centro: Djuric è sempre presente, ma il suo colpo di testa è debole.

70'. Rivoluzione nell'attacco grigiorosso: escono le due punte Okereke e Ciofani, entrano Afena-Gyan e Dessers. Dentro anche l'ex Ferrari per Galdames.

73'. Gran palla di Lazovic per Braaf, che con un colpo di testa ravvicinato a botta sicura trova la risposta provvidenziale di Carnesecchi.

75'. Pareggio Verona! Magnani arriva sul fondo e scodella bene verso l'altro fronte, dove Verdi schiaccia al volo trovando il palo opposto.

78'. Espulso per proteste il direttore sportivo gialloblù Sogliano, presente in panchina.

79'. Ballardini inserisce anche Buonaiuto per Lochoshvili.

80'. Valeri scappa sulla corsia mancina e tenta di servire al centro Dessers, colto in controtempo e anticipato dalla spazzata di Dawidowicz.

81'. Azione di forza di Djuric, stoppato al momento della conclusione.

83'. Doveri estrae ancora il cartellino rosso per proteste, questa volta indirizzato verso la panchina della Cremonese. L'arbitro aveva interrotto il gioco perché Magnani era rimasto a terra.

84'. Ceccherini prende il posto di Magnani, Gaich preleva invece Lazovic.

87'. Miracolo di Montipò, che salva il risultato sul colpo di testa ravvicinato di Dessers, lasciato liberissimo in area sull'ennesimo cross di Valeri.

90'. Buonaiuto spara forte da fuori area, con la palla che si spegne sul fondo di poco: Montipò era comunque sulla traiettoria.

93'. Il colpo di testa di Buonaiuto finisce addosso a Dawidowicz. Sul capovolgimento di fronte, Gaich calcia dritto tra le braccia di Carnesecchi.

96'. Djuric tampona Buonaiuto in area nell'intenzione di anticiparlo di testa, rischiando molto il possibile rigore. Ampie proteste dei grigiorossi.

98'. Finisce qui allo Zini: Cremonese 1 Hellas Verona 1.