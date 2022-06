Dilettanti, il riepilogo dei verdetti dei campionati di Serie D, Eccellenza e Promozione

Con la doppia sfida play-out di Promozione, tutti i campionati dilettantistici di questa stagione sono ufficialmente terminati.

Ecco un riepilogo dei verdetti finali di tutte le squadre veronesi che hanno partecipato ai rispettivi campionati di Serie D, Eccellenza e Promozione, oltre alle formazioni salite dalla Prima Categoria:

CAMPIONATO DI SERIE D 2021-2022

Girone C

Ambrosiana e San Martino Speme retrocesse in Eccellenza

CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2021-2022

Girone A

Villafranca promosso in Serie D

Cologna Veneta, Mozzecane e Team Santa Lucia Golosine retrocesse in Promozione

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2021-2022

Girone A

Castelnuovo del Garda promosso in Eccellenza

Povegliano Veronese, Concordia e Nogara retrocesse in Prima Categoria

Girone B

Alba Borgo Roma retrocessa in Prima Categoria