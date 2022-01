Dilettanti, anche la Serie D cede al Covid: si riprende il 23 gennaio

Dopo le difficoltà riscontrate negli ultimi giorni, si ferma anche la Serie D.

Il Dipartimento Interregionale ha infatti rinviato l'attività agonistica prevista per domenica 9 e 16 gennaio, disponendo la ripresa del campionato per domenica 23 gennaio con la calendarizzazione del programma gare previsto il 9 gennaio. Nei prossimi 12, 16 e 19 gennaio saranno riprogrammate le gare di recupero non ancora disputate.

Una decisione che è stata presa a fronte dei numerosi rinvii richiesti dalle società, sia per le gare di recupero che per quelle in programma domenica 9 gennaio, per casi di positività accertati dei calciatori. Un provvedimento necessario per evitare ulteriori e numerose gare di recupero, in linea con quanto già decretato dal Comitato Regionale Veneto per le categorie dall'Eccellenza in giù, comprese le giovanili.

Nel frattempo le squadre, in ogni caso, potranno continuare a svolgere l'attività nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e di quelle che saranno emanate successivamente al 5 gennaio, previste per l'attività di interesse nazionale e dei Protocolli F.I.G.C..