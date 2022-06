Ex gialloblù, Di Gennaro: «Strano l'addio di Tudor. Cancellieri in Nazionale una sorpresa»

Antonio Di Gennaro, ex centrocampista dell'Hellas, è intervento ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione A Tutto Mercato.

Queste le parole della bandiera gialloblù, che ha commentato anche la partenza di mister Igor Tudor e l'esordio di Matteo Cancellieri in maglia azzurra:

«Verona è un ambiente che ti dà la possibilità di lavorare, l'addio di Tudor è strano: evidentemente è finito un ciclo. C'è un valzer di panchine, dipende dai progetti e dai programmi. Pecchia anche è ritornato in B dopo un campionato bellissimo ed una promozione. Tutti questi allenatori che vanno via avendo fatto bene sono un mistero. Durata di calciomercato? Per me un mercato che dura due mesi non ha senso. Si giocheranno tre partite con il mercato aperto. Cancellieri in Nazionale? È una vera sorpresa, deve lavorare ma ha delle capacità notevoli».