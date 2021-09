Ex gialloblù, Di Gennaro: «Per Di Francesco questo è il peggiore tra i suoi esoneri»

Antonio Di Gennaro, ex centrocampista e bandiera dell'Hellas Verona, ha risposto alle domande di TuttoMercatoWeb.com riguardanti il fresco esonero di Eusebio Di Francesco.

Come le altre leggende gialloblù Domenico Volpati e Luciano Marangon, anche l'attuale commentatore televisivo ha espresso un giudizio sulla fine del matrimonio tra il tecnico e il Club scaligero:

«Questo è sicuramente il peggiore tra gli esoneri che hanno visto protagonista, suo malgrado, Eusebio Di Francesco negli ultimi anni. Non me l'aspettavo, in genere si dà un po' più di tempo all'allenatore per registrare le cose, invece dopo tre gare è stato deciso il cambio: si vede che non si erano creati i presupposti giusti, al di là dei risultati che non sono ancora arrivati. Verona fermo a zero? Vero, ma a parte la gara col Bologna, nelle prima due partite del campionato la squadra non si era comportata male. I numeri in difesa, sicuramente, hanno influito. Rispetto a Juric, la difesa di Di Francesco ha preso molti più gol. Se va rivisto il giudizio di Di Francesco? Lo ritengo un tecnico e una persona intelligente. Ovvio che dopo questi esoneri consecutivi uno debba fare delle considerazioni, così come un calciatore le fa quando le cose non vanno bene per un po' di partite».