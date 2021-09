Coppa Italia Serie D, Sona eliminato al primo turno: Arzignano ai trentaduesimi

L'Arzignano Valchiampo supera il Sona nel primo turno di Coppa Italia Serie D.

In un match in cui entrambi gli schieramenti hanno dato ampio spazio ai giovani, la compagine vicentina si è imposta con il punteggio di 2 a 1.

Per quanto riguarda la cronaca, comincia subito forte la formazione di mister Bianchini, che trova il vantaggio al primo minuto con il pallonetto di Beltrame. La seconda rete dell’Arzignano arriva al 21': ancora protagonista Beltrame, questa volta di un assist vincente per Gnago, che insacca in porta. Al 42' chiude il primo tempo la rete per la formazione di Damini firmata da Bocchio.

I giallocelesti conquistano la vittoria e volano così ai trentaduesimi. Un successo che celebra anche l'esordio in Serie D del giovane portiere Giacomo Magrini, classe 2003 (da tre anni in maglia Arzignano Valchiampo).

Dall'altra parte, per i rossoblù è tempo di concentrarsi unicamente sul campionato. Il prossimo impegno sarà domenica 26 settembre, quando per la seconda giornata affronteranno la prima trasferta stagionale a Nova Milanese, incontro previsto sul campo in casa della neopromossa Sangiuliano City. Calcio d'inizio alle ore 15.

Di seguito il tabellino dettagliato della partita:

FC ARZIGNANO VALCHIAMPO – ASD SONA CALCIO 2-1 (2-1)

Marcatori: 1' pt Beltrame (A), 21' pt Gnago (A), 42' pt Bocchio (S)

Arzignano Valchiampo: Magrini, Casini (10’ st Nchama), Molnar (1' st Bonetto), Beltrame (27' st Zuffellato), Cariolato, Gning, Cescon (19' st Grancara), Antoniazzi, Bigolin, Pellielo, Gnago. All. Bianchini.

Sona: Caputo, Gecchele, Belem (10' st Angelini), Di Giorgio, Brescianini, Gobetti (1' st Sylla), Bittaya (15' st Pavan), Vaudagna, Di Nardo (38' st Dambros), Bocchio, Caldeo. All. Damini.

Arbitro: Zago Francesco di Conegliano.