Coppa Italia Serie D, il Caldiero vince in rimonta col Montebelluna e passa il turno

Il Caldiero batte in rimonta il Montebelluna e si qualifica al turno successivo di Coppa Italia Serie D.

Le due formazioni, in un pomeriggio davvero uggioso, danno vita ad una gara vibrante, ricca di episodi e di palle gol.

Come riportato sul sito ufficiale del Club gialloverde, è il Montebelluna a passare in vantaggio. Il traversone dalla destra di Bressan è forte e teso, Burato va in contrasto con Sanzovo, il pallone schizza alle spalle di un incolpevole Kuqi. Il Caldiero però ha un volto diverso rispetto alle ultime prestazioni. L'atteggiamento è propositivo, la squadra non si perde d'animo e il pareggio è una chicca di Viviani. Il centrocampista, con fascia di capitano, ruba palla al palleggio del Montebelluna e dai venticinque metri fa partire un destro delizioso che si insacca sul palo lontano. Il match resta apertissimo: Madiotto colpisce la traversa, Kuqi è determinante su Bressan, Moscatelli di destro lambisce il palo, poi rigore negato ai termali su cross di Lerco e mano evidente di De Biasi. In chiusura di frazione Moscatelli schiaccia di testa, ma la palla si stampa sulla traversa su bel suggerimento di Braga.

La ripresa vede tanti cambi e tanto Caldiero. La squadra di Chiecchi passa su rigore: netto lo sgambetto di De Biasi su Tamponi. Dal dischetto Zerbato si getta alle spalle il momento no trafiggendo Ruggiu. Il Montebelluna reagisce d'orgoglio, ma la difesa dei termali non trema. Proprio sui titoli di coda il giusto premio per Tamponi. Contropiede ben orchestrato, la palla staziona in area dopo una corta respinta della difesa e tap-in vincente del giovane attaccante.

Trionfo Caldiero e avventura di Coppa che prosegue per i gialloverdi. Una vittoria che regala una serenità fondamentale per affrontare al meglio la sfida di Este di domenica 7 novembre.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

MONTEBELLUNA - CALDIERO TERME 1-3 (1-1)

Reti: 6’pt Burato aut. (M), 10’pt Viviani (C), 28’st Zerbato rig. (C), 51’st Tamponi (C)

Montebelluna: Ruggiu, De Min, Madiotto (16’st Fasan), De Biasi, Pellegrini (1’st Martin), Baggio (21’st Abdulai), Bressan (36’st D’Arrigo), Sanzovo, Vedova, Longato (4’st Zago), Scandilori. All:Bordin

Caldiero Terme: Kuqi, Burato, Baschirotto, Baldani, Braga, Cherubin (40’st Zanazzi), Viviani, Rossignoli (7’st Martone), Lerco (27’st Fornari), Peli (16’st Zerbato), Moscatelli (7’st Tamponi). All: Chiecchi

Arbitro: Nuzzo di Seregno

Ammoniti: Peli, De Min, Martone, Viviani, Sanzovo