Coppa Italia Serie D, il Caldiero pronto agli ottavi: di fronte la Virtus Ciseranobergamo

Il Caldiero si appresta a scendere in campo per l'incontro di Coppa Italia Serie D.

Alle ore 14.30 di domani, mercoledì 5 gennaio, i gialloverdi giocheranno infatti la gara degli ottavi di finale contro la Virtus Ciseranobergamo (arbitro Michele Maccorin di Pordenone).

Gli altri incontri Cittanova-Trapani, Prato-Follonica Gavorrano e Athletic Carpi-Ponte S. Pietro, oltre quella dei sedicesimi Cynthialbalonga-Castelnuovo Vomano, in programma inizialmente il 5 gennaio, sono stati rinviati a data da destinarsi per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o per disposizioni delle Autorità Sanitarie. Posticipate sin da subito, invece, le sfide fissate in concomitanza con i recuperi di campionato.