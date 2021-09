Coppa Italia Serie D, tris Caldiero sull'Ambrosiana: gialloverdi al secondo turno

Il Caldiero supera 3 a 0 l’Ambrosiana in un derby tutto veronese e si guadagna l’accesso al 2° turno di Coppa Italia Serie D.

Come ripotato dall'Ufficio Stampa sul sito ufficiale del Club, per la squadra di Chiecchi è stata una gara giocata in massima gestione e senza concedere quasi nulla all'avversario. Al 19′ il vantaggio iniziale: su uno schema da calcio di punizione, Moscatelli si libera per il tiro e segna il suo primo gol ufficiale con la maglia gialloverde. Al 27′ Luca Viviani sbaglia il calcio di rigore, calciando alto sopra la traversa. Nella ripresa la musica non cambia: il Caldiero riparte forte e costruisce parecchie occasioni da gol ma riesce a chiudere il match solamente al 37′. Dall'angolo Burato, complice una svista del portiere ospite Fumanelli sino a quel momento impeccabile, trova la traiettoria del 2 a 0. Nel recupero sbaglia il disimpegno Ferrando, lesto a gettarsi sul pallone Peli che in diagonale sigla il tris finale.

Il Caldiero avanza così nella competizione, mentre l'Ambrosiana esce di scena dopo aver superato il San Martino Speme nel turno preliminare.

Il prossimo impegno di campionato per i termali sarà domenica 26 settembre, in occasione della trasferta veneziana sul campo dello Spinea. La formazione di Pugliese, d'altra parte, ripartirà da Cattolica dopo il ko al debutto.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

CALDIERO TERME - AMBROSIANA 3-0 (1-0)

Reti: 19' pt Moscatelli, 37' st Burato, 46' st Peli

Caldiero Terme: Kuqi, Fornari, Rossi (14' st Baschirotto), Rigo, Baldani, Cherubin, Viviani (35' st Manarin), Burato, Martone (26' st Peli), Nicolò Rossignoli (17' st Lerco), Moscatelli (39' st Zerbato). A disposizione: Aldegheri, Braga, Zanazzi, Filiciotto. All. Chiecchi

Ambrosiana: Fumanelli, Dall’Agnola, Ferrando, Penazzi, Alessandro Rossignoli, Giordano (30' st Louka), Malagò (30' st Erman), Zampini (16' st Maffini), Rubino (39' pt Tinelli), Costa (22' st Manconi), Righetti. A disposizione: Nannetti, Leggero, Menolli, Menini. All. Pugliese

Arbitro: Mazzer di Conegliano

Ammoniti: Rossi, Penazzi