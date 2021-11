Coppa Italia Serie D, gli abbinamenti dei sedicesimi: per il Caldiero sfida col Levico

Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato i sorteggi dei sedicesimi di Coppa Italia Serie D, oltre allo svolgimento del tabellone fino alla finale secondo gli accoppiamenti predeterminati.

A partire da questo turno, in programma mercoledì 24 novembre alle 14.30, disputerà la prima gara in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la prima partita in trasferta e viceversa. Le partite sono di sola andata, se al termine dei 90' persiste la parità saranno i tiri di rigore a sancire la squadra qualificata agli Ottavi.

Il Caldiero, negli abbinamenti, è stato combinato insieme al Levico Terme, formazione che ai trentaduesimi ha avuto la meglio sul Cartigliano solamente dopo la lotteria dei calci di rigore, mentre al primo turno ha superato di misura 0 a 1 la Luparense. I gialloverdi, d'altra parte, sono reduci in Coppa dal successo in rimonta per 3 a 1 sul campo del Montebelluna.

Questo il riepilogo completo delle partite:

SEDICESIMI DI FINALE COPPA ITALIA SERIE D