Coppa Italia, ai sedicesimi l'Hellas Verona affronterà l'Empoli

La Lega Serie A ha comunicato il programma dei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2021/22.

L'Hellas Verona è reduce dalla netta vittoria casalinga per 3 a 0 ai danni del Catanzaro, match che ha segnato il primo impegno ufficiale della stagione per la squadra di mister Eusebio Di Francesco.

Un tabellino tracciato dai due marcatori gialloblù della serata: Günter di testa nel corso del primo tempo, Lazovic con uno splendido sigillo su punizione a pochi minuti dal termine. In mezzo, tra una rete e l'altra, era arrivato l'autogol di Fazio.

Il prossimo avversario designato sarà l'Empoli, che ha invece superato il turno contro il Vicenza con il punteggio di 4 a 2. I toscani, in campionato, hanno di recente battuto la Juventus per 1 a 0 grazie alla rete di Mancuso. L'incontro è stato fissato per mercoledì 15 dicembre, ore 15, allo stadio Bentegodi.

La vincente tra le due sfiderà poi l'inter agli ottavi di finale.