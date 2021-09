Coppa Italia Eccellenza, il Villafranca espugna Garda: decide Gardini dalla distanza

I padroni di casa lottano, contenendo al meglio gli avversari e cercando la via del gol soprattutto nella ripresa. Ma la squadra di mister Corghi crea di più e amministra bene il vantaggio, arrivato grazie al gran sinistro da fuori del difensore

Trasferta vincente per il Villafranca, che batte il Garda sul suo campo in occasione della prima giornata di Coppa Italia Eccellenza.

Ai blaugrana basta solamente la rete di Gardini, arrivata in prossimità della fine dei primi 45 minuti. Il terzino, dopo un primo tentativo neutralizzato poco prima, trova il gol con un tiro da fuori che si insacca vicino all'incrocio dei pali. Tante altre occasioni sono arrivate verso la porta dei padroni di casa, ma è stato superlativo il portiere Carletti a sventarle tutte.

Nel primo tempo il Garda fa fatica, con il Villafranca più propositivo e pericoloso in diverse azioni offensive. Vicino al vantaggio con il colpo di testa di Abbate da calcio d’angolo, Carletti salva poi tre volte sulla raffica di tiri di Fornari, Tomé e Gardini. Sul successivo sinistro dalla distanza di Gardini, però, non può nulla. Ad inizio ripresa si fa vedere in avanti il Garda, che sfiora il palo con Spinelli. Reagisce il Villafranca, che cerca il raddoppio con Quaggiotto, senza riuscire ad ottenerlo.

Al prossimo turno il Villafranca ospiterà il Valgatara, reduce dal pareggio contro il PescantinaSettimo per 0 a 0. Lo stesso PescatinaSettimo affronterà invece il Garda nell'altro match del girone 1.

Di seguito tabellino dettagliato e highlights dell'incontro, resi disponibili sulla pagina Facebook dell'ASD Villafranca Calcio:

Garda - Villafranca 0-1 (0-1)

Reti: 43’pt Gardini (V)

Garda: Carletti, D’Acquino, Bahh Dankor, Rebbas, Paluzzano, Begalli, Franchi (20’st Galazzini), Turrini (40’st Castagna), Chesini, Aloisi, Catanzaro (1’st Spinelli).

A disposizione: Bianchi, Braga, Rossi, Aldrighetti. Allenatore: Mancini.

Villafranca: Anderloni, Gardini (40’st Pizzini), Amoh, Abbate, Cecco (40’pt Quaggiotto), Maccarone, Cannoletta (15’st Ratti), Fornari (15’st Cordioli), Tomè, Chinellato, Cibin (30’st Cudjoe).

A disposizione: Adami, Bortignon, Guerrini, Vicentini. Allenatore: Paolo Corghi.

Arbitro: Marco La Verde di Verona