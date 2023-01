Coppa Italia Eccellenza, il Vigasio batte la Clivense e vola in finale

Il Vigasio batte la Clivense, volando in finale della Coppa Italia Eccellenza.

Questo il verdetto raggiunto nella serata di ieri, mercoledì 11 gennaio, sul campo neutro del "Sinergy Stadium" di via Sogare, a Verona, al termine della sfida giocata tra due delle formazioni più attrezzate di tutta la categoria.

I biancazzurri di mister Damini si sono imposti con il punteggio di 2 a 1, andando a segno prima con Micchi e poi con Zanetti, reti intervallate dal momentaneo pareggio degli uomini di Allegretti firmato Baleato. Passando alla cronaca, succede tutto nel primo tempo: il Vigasio passa in vantaggio con un'incornata di Micchi su assist di Belem, ma poco dopo la Clivense pareggia con Baleato sugli sviluppi di calcio d'angolo. Il sigillo arriva da Zanetti, gol vittoria per il passaggio del turno, nato in seguito a un errore avversario in fase di impostazione.

Il Vigasio approda dunque all'ultimo atto della fase regionale di Coppa, dove andrà a giocarsi la possibilità di accedere alla fase nazionale che promuoverà la vincitrice direttamente al campionato di Serie D della prossima stagione.

Questo il riepilogo del match:

CLIVENSE - VIGASIO 1-2

Reti: Micchi (V), Baleato (C), Zanetti (V)

La finale del torneo si terrà sabato 4 febbraio, in campo neutro da definire, tra Vigasio e Camisano. Di conseguenza saranno posticipate queste due partite di campionato che erano inizialmente in programma per domenica 5: Castelnuovo-Camisano e Schio-Vigasio.