Coppa Italia Eccellenza, le squadre veronesi qualificate e gli abbinamenti degli ottavi

Nella Coppa Italia di Eccellenza si è giocata la terza ed ultima giornata della fase a gironi.

Partiamo dal presupposto delle 42 squadre divise in 11 gruppi, di cui 9 quadrangolari e 2 triangolari, si qualificano agli ottavi di finale le prime classificate, insieme alle cinque migliori seconde dei 9 quadrangolari (per un totale di 16 formazioni). Lo scontro diretto è la prima discriminante in caso di parità di punti, poi conta la differenza reti.

Ecco le classifiche dei primi tre gironi e le relative squadre qualificate al turno successivo, in programma mercoledì 13 ottobre alle ore 20.30.

Qualificate come prime classificate: Villafranca Veronese (girone 1), Montorio (girone 2) e Montecchio Maggiore (girone 3). Tra le cinque migliori seconde compaiono, invece, Vigasio (girone 2) e Valgatara (girone 1).

GIRONE 1

Villafranca Veronese 9

Valgatara 4

Pescantina Settimo 4

Garda 0

GIRONE 2

Montorio 6

Vigasio 5

Team Santa Lucia Golosine 2

Mozzecane 2

GIRONE 3

Montecchio Maggiore 6

Belfiorese 3

Cologna Veneta 0

Gli abbinamenti degli ottavi di finale sono prestabiliti per le prime classificate (eccetto il Treviso, vincitore del girone 11) e decisi per vicinanza territoriale per le seconde. Per quanto riguarda le squadre veronesi, il Villafranca, la vincente del girone 1, sfiderà il Montorio, la vincente del girone 2; previsto poi il match tra Vigasio, seconda del girone 2, e Valgatara, seconda del girone 1. Derby tutto vicentino tra Montecchio, la vincente del girone 3, e Bassano, la vincente del girone 4.