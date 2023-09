Coppa Italia Eccellenza, risultati e marcatori della seconda giornata

Seconda giornata di Coppa per i dilettanti, che hanno preso il via con la nuova stagione.

Nella Coppa Italia Eccellenza tante le squadre veronesi in campo, che dopo il primo turno disputato lo scorso fine settimana, si sono sfidate in occasione della seconda giornata della competizione.

Nel girone 1 successo casalingo per il Mozzecane, vittorioso 1 a 0 sul Real Valpolicella grazie alla zampata di Farinazzo allo scadere di primo tempo; vittoria tra le mura amiche anche per il Villafranca, con protagonista Ballarini nella doppietta rifilata all'Ambrosiana, a segno solo con Ambrosi (2-1). Doppio pareggio nel girone 2: il Montorio scappa via con l'Unione La Rocca Altavilla grazie alle reti di Zocca e Fiumicetti, ma i due rigori realizzati da Marchesini rimettono le cose in equilibrio; 3 a 3, invece, tra Vigasio e Virtus Cornedo, sfida in cui vanno in gol Fanini e Bounafaa (doppietta) per i biancazzurri, Equizi (doppietta) e Gashi per i gialloblù.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la seconda giornata di Coppa Italia Eccellenza:

GIRONE 1

Mozzecane - Real Valpolicella 1-0 | Farinazzo (M)

Villafranca Veronese - Ambrosiana 2-1 | Ballarini (V), Ballarini (V), Ambrosi (A)

GIRONE 2