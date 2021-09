Coppa Italia Eccellenza, risultati e marcatori delle partite della seconda giornata

Seconda giornata di Coppa per i dilettanti, che hanno preso il via con la nuova stagione.

Nella Coppa Italia Eccellenza tante le squadre veronesi in campo, che dopo il primo turno disputato lo scorso fine settimana, si sono sfidate in occasione della seconda giornata della competizione.

Nel girone 1 stesso risultato tra PescantinaSettimo-Garda e Villafranca-Valgatara. Entrambi gli incontri finiscono per 1 a 0: decidono rispettivamente Ceretta e Amoh. Anche in Montorio-Team Santa Lucia Golosine, match del girone 2, finisce 1 a 0: è Vesentini il man of the match. Pari tra Mozzecane e Vigasio, con Camara e Gordi a segno nell'1 a 1 definitivo. Nel girone 3 il Montecchio Maggiore batte 2 a 0 il Cologna Veneta, imponendosi grazie alla doppietta di Talarico.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la seconda giornata di Coppa Italia Eccellenza:

GIRONE 1

PescantinaSettimo - Garda 1-0 (Ceretta)

Villafranca Veronese - Valgatara 1-0 (Amoh)

GIRONE 2

Calcio Mozzecane - Vigasio 1-1 (Camara, Gordi)

Montorio - Team Santa Lucia Golosine 1-0 (Vesentini)

GIRONE 3