Coppa Italia Eccellenza, risultati e marcatori della prima giornata

Partita ufficialmente la stagione per i dilettanti, impegnati con i primi incontri di Coppa.

Nella Coppa Italia di Eccellenza diverse le squadre veronesi in campo, che nel fine settimana si sono sfidate in occasione della prima giornata della competizione.

Nel girone 1, pareggiano 2 a 2 Ambrosiana e Pescantina Settimo, mentre il Garda si impone 2 a 0 sul campo del Castelnuovo. Nel girone 2, vittoria di misura per la Clivense, che batte 1 a 0 il Montorio grazie al sigillo di Fabris nella ripresa; successo di una sola lunghezza anche per il Vigasio, che ha invece la meglio sul Valgatara per 3 a 2. Belfiorese a valanga nel girone 3: nel 2 a 6 finale, la formazione biancazzurra rifila sei reti alla Virtus Cornedo.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la prima giornata di Coppa Italia Eccellenza:

GIRONE 1

Ambrosiana - Pescantina Settimo 2-2 | Ratti (P), Miccichè (A), Ceretta (P), Arvia (A)

Castelnuovo - Garda 0-2 | Bresaola (G), Farias (G)

GIRONE 2

Montorio - Clivense S.M. 0-1 | Fabris (C) Vigasio - Valgatara 3-2 | Miotto (VI), Zanetti (VI), Meneghini (VI), Bonetti (VA), Bonetti (VA)

GIRONE 3