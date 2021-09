Coppa Italia Eccellenza, risultati e marcatori delle partite della terza giornata

Match di Coppa per i dilettanti, impegnati nell'infrasettimanale che segue i primi due incontri di campionato.

Nella Coppa Italia Eccellenza tante le squadre veronesi in campo, che dopo aver disputato i due turni di inizio stagione, si sono sfidate in occasione della terza giornata della competizione.

Nel girone 1 è la sagra del gol: il Villafranca espugna il campo del Pescantina Settimo con una cinquina alimentata dalla tripletta di Marchetti, oltre che dalle firme di Cudjoe e Amoh. 5 a 1 il risultato finale, che non va tanto distante dal 4 a 2 tra Valgatara e Garda. Per la squadra di casa a segno Bellamoli con una doppietta, Filippini e Fittà su rigore; inutili le reti ospiti di Catanzaro, sempre su penalty, e Spinelli nella ripresa. Pareggiano Team Santa Lucia e Vigasio nel girone 2: a Granoche risponde Avesani L., a Pastorelli risponde ancora Avesani L., che con un bis decide il 2 a 2 finale. Al Montorio basta lo sfortunato autogol di Gordi per passare 1 a 0 sul Mozzecane. La Belfiorese, infine, crolla nel girone 3 sotto i due colpi del Montecchio Maggiore, che non perdona e punisce in neanche 25 minuti con Trivunovic e Pegoraro.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la terza giornata di Coppa Italia Eccellenza:

GIRONE 1

Valgatara - Garda 4-2 | Bellamoli (V), Catanzaro rig. (G), Filippini (V), Bellamoli (V), Fittà rig. (V), Spinelli (G)

Pescantina Settimo - Villafranca Veronese 1-5 | Marchetti (V), Marchetti (V), Marchetti (V), Cudjoe (V), Boni (PS), Amoh (V)

GIRONE 2

Team Santa Lucia Golosine - Vigasio 2-2 | Granoche (V), Avesani L. (TSL), Pastorelli (V), Avesani L. (TSL)

Montorio - Calcio Mozzecane 1-0 | Gordi autogol (M)

GIRONE 3