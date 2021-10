Coppa Italia Eccellenza, risultati e marcatori delle partite degli ottavi di finale

Match di Coppa per i dilettanti, impegnati nell'infrasettimanale che segue i primi quattro incontri di campionato.

Nella Coppa Italia di Eccellenza, le squadre veronesi qualificate dopo il primo turno si sono sfidate in occasione degli ottavi di finale della competizione.

Continua la marcia vincente del Villafranca, che sul campo del Montorio rifila un tris per l'1 a 3 finale. A sbloccare la partita ci pensa Tomé, ma il rigore di Caputi rimette subito tutto in parità. Chinellato e Pizzini regalano poi il successo e il passaggio ai quarti alla formazione di mister Corghi. Il Valgatara cade col Vigasio, che si impone nella disputa con una rete per tempo: Maury nella prima frazione e Pastorelli nella ripresa firmano lo 0 a 2 per i ragazzi del tecnico Spinale.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia Eccellenza:

OTTAVI DI FINALE COPPA ITALIA ECCELLENZA (fase Regionale)