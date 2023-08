Comitato Regionale Veneto, ufficiali i gironi di Eccellenza

Il Comitato Regionale Veneto ha ufficializzato la composizione dei gironi di campionato e coppa di Eccellenza, oltre che di Promozione e Prima Categoria.

In Eccellenza le 32 squadre iscritte hanno permesso la composizione di due gironi da 16 squadre. Nel gruppo A sono state inserite tutte le squadre veronesi, che assieme alle altre si sfideranno in un campionato che prenderà il via il prossimo 10 settembre.

ECCELLENZA - GIRONE A

Academy Plateola, Albignasego, Ambrosiana, Mozzecane, Porto Viro, Schio, Camisano, Longare Castegnero, Mestrino Rubano, Montorio, Real Valpolicella, Union Eurocassola, Unione La Rocca Altavilla, Vigasio, Villafranca Veronese e Virtus Cornedo.

In parallelo sono usciti anche i gironi quadrangolari del 1° turno eliminatorio della fase regionale di Coppa Italia Dilettanti 2023/24, al via il 27 agosto. Le formazioni scaligere sono state distribuite tra i primi due raggruppamenti, come specificato di seguito.

GIRONE 1: Ambrosiana, Mozzecane, Real Valpolicella, Villafranca Veronese

GIRONE 2: Montorio, Unione La Rocca, Vigasio, Virtus Cornedo

I calendari saranno pubblicati prossimamente.