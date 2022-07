Colpo Virtus: ufficiale l'ex Verona Juanito Gomez

Colpo importante per la Virtus Verona, che ha annunciato l'acquisto di Juanito Ignacio Gomez Taleb, noto a tutti come Juanito Gomez.

L'esperto attaccante argentino classe 1985, reduce dall'annata giocata con il Legnago, ritroverà l'amico Emil Hallfredsson, compagno con cui ha condiviso stagioni da ricordare in Serie A con la maglia dell'Hellas Verona.

Di seguito il comunicato completo apparso sui profili social del Club:

«La Virtus Verona rende noto di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Juan Ignacio Gomez Taleb, noto come Juanito Gomez, con contratto fino al 30 giugno 2023 e opzione di rinnovo per la stagione successiva.

Nato il 20 maggio 1985 a Reconquista, città argentina dello stato di Santa Fe, di ruolo attaccante, Gomez è cresciuto nel Settore Giovanile dell’Arsenal de Sarandì per poi sviluppare la sua carriera di calciatore in Italia. Nel nostro Paese arriva nel 2004 per militare nel Ferentino, formazione laziale di serie D. L’anno successivo si trasferisce alla Triestina, con cui debutta in serie B. Seguono due anni al Bellaria prima dell’approdo all’Hellas Verona, maglia che indossa tra il 2008 e il 2017, eccetto per una parentesi di un anno e mezzo in prestito al Gubbio. Con i gialloblù scende in campo per un totale di 225 partite e 46 reti nelle competizioni professionistiche, di cui 88 gare con 12 marcature in serie A. Nel gennaio 2017 passa alla Cremonese, per poi proseguire il proprio percorso alla Sicula Leonzio, quindi ritorna al Gubbio prima dell’ultima stagione al Legnago Salus con cui ha totalizzato 6 reti in 30 presenze in campionato».

Nel frattempo, la squadra rossoblù ha disputato a Mezzana di Val di Sole la seconda amichevole stagionale, rimediando una sconfitta di 3 a 1 per mano della Spal. In un'ottica di rotazione di uomini in campo, e dopo un primo tempo a reti inviolate, la formazione di Gigi Fresco ha realizzato la propria marcatura al 43' della ripresa con il neo acquisto Sinani. La fase di preparazione proseguirà ora a Verona in vista della partenza per il ritiro di Mezzana di Primiero fissata per il 26 luglio.