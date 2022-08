Centimetri ed esperienza, per la Clivese arriva un nuovo difensore: Federico Tobanelli

La F.C Clivense ha presentato Federico Tobanelli, uno dei nuovi giocatori della rosa 2022/23 che affronterà il prossimo campionato di Eccellenza. Si tratta di un difensore centrale, alto 1,83, nato a Desenzano del Garda il 9 maggio 1988, oggi ha 34 anni.

Nella sua carriera calcistica Federico Tobanelli vanta 376 presenze tra i campionati di Serie D, C2 e C1, con un totale di 21 goal all’attivo. Le squadre in cui ha militato, a partire dalla stagione 2006-2007, sono Montichiari, U.S. Pergocrema, A.C.S.D Rodengo Saiano, Darfo Boario, Fersina Perginese, Legnago Salus, Levico Terme, Dro Calcio, Union Feltre e dal 2018-2019 all’anno scorso al Cjarlins Muzane in Serie D.

Federico Tobanelli ha iniziato a giocare a calcio grazie allo zio che glielo consigliò come sport da praticare fin da bambino. Da allora non ha mai smesso di seguire questa sua grande passione. Gli piace anche pescare, andare in mountain bike e in moto. Il resto del tempo lo dedica alla famiglia e alla figlia di nove mesi.

Come sei arrivato alla Clivense? «Sono arrivato alla Clivense dopo che mi ha contattato mister Allegretti. Non ci è voluto molto per accettare - ha dichiarato Federico Tobanelli - viste le ambizioni e l’organizzazione di questa società!».