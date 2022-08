La Clivense prepara l'esordio in Coppa: vittoria nell'allenamento congiunto con il Povegliano

Nella serata di mercoledì, 24 agosto, si è svolto l'allenamento congiunto tra Povegliano e Clivense allo Stadio Comunale di Povegliano.

La gara amichevole, disputata davanti a un pubblico di circa 100 persone, ha visto la formazione di Sergio Pellissier imporsi con il punteggio di 3 a 0, complice le reti siglate nella ripresa da Romano, Iaquinta e Venitucci.

«?Al di là del risultato sono contento anche per la prima parte di gara, l’obiettivo era di aumentare il minutaggio di tutti. Alcuni avevano giocato poco nella partita di sabato scorso, altri erano rimasti in panchina. I ragazzi che ho inserito nel secondo tempo avevano fatto un lavoro di forza, quindi hanno usato l’ultima mezz’ora come trasformazione. Nel complesso è stato un ottimo allenamento» ha commentato mister Riccardo Allegretti al termine della sfida. Un successo che, per la nuova formazione scaligera, fa di certo morale in vista del primo impegno ufficiale in Coppa Eccellenza in trasferta contro il Montorio: «?Vincere serve sempre, ma non dimentichiamo che siamo ancora in una fase in cui dobbiamo allenarci perché tra poco arrivano gli impegni ufficiali e dobbiamo farci trovare pronti».

Il tabellino

A.C. Povegliano: Santin (1’st Fratton); Redolfi (1’st Marcazzan) (37’st Pennacchia), Adami (1’st Rovaglia D.), Prando (1’st Pucci), Caccino, Rinco R., Soletta (35’pt Mussola), Rinco N. (1’st Rovaglia M.), Biasi, Rinco M., Caliari.

F.C. Clivense: Pavoni (27’st Dal Bosco); Fabris (12’st Dall’Ara), Papa (12’st Tobanelli), Momodu, Rossitto (12’st Penazzi), Franchetto (12’st Romano), Zanini (12’st Polo), Rossato (12’st Baleato), Iaquinta (32’st Attili), Inzerauto (12’st Venitucci), Cibin (12’st Errichiello).

Risultato finale: A.C. Povegliano 0 – F.C. Clivense 3

Reti: 19’st Romano, 29’st Iaquinta, 44’st Venitucci