Clivense, conquistato il Titolo Provinciale: ora la Coppa per chiudere l'annata vincente

Dopo aver trionfato nel girone B del campionato di Terza Categoria, la Clivense si è aggiudicata anche il Titolo Provinciale.

La nuova squadra veronese, infatti, ha superato entrambe le compagini vincenti degli altri due raggruppamenti nel triangolare post-season, ossia Bonferraro e Baldo Junior Team. Nel match decisivo con il Baldo Junior Team, disputato domenica scorsa, 22 maggio, a Cavaion, la formazione di mister Allegretti si è imposta 4 a 3 ai calci di rigore dopo lo 0 a 0 dei tempi regolamentari.

Ora, per la realtà sempre più in crescita dei fondatori Pellissier e Zanin, non resta che la Coppa Verona per coronare l'annata vincente: lo step finale della fase a gironi è rappresentato dalla gara valida per la quinta e ultima giornata del gruppo B con il Reunion Sanguinetto. Calcio d'inizio previsto domani, mercoledì 25 maggio, alle ore 20.45 allo stadio "Olivieri", o "Sinergy Stadium", in via Sogare a Verona. A Pavoni e compagni, che si trovano attualmente secondi in classifica con 10 punti a -1 dalla Fumanese, servirà una vittoria per assicurarsi il primo posto che garantisce la qualificazione diretta ai quarti di finale della competizione.

Nel frattempo procede spedita la campagna di crowdfunding, che ha quasi raggiunto i 600.000 euro (nello specifico 563.465) con più di 500 soci sottoscrittori. Sogno "triplete" a parte, la società può già iniziare a pensare in concreto alla prossima stagione. L'idea sarebbe quella di partecipare al prossimo campionato di Serie D, nonostante in settimana sia arrivata la smentita ufficiale sulle voci di un'imminente fusione con il Sona.