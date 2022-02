Clivense, la situazione della rosa dopo la chiusura di mercato invernale

La Clivense, tramite una nota ufficiale apparso sul sito, ha comunicato la situazione della rosa dopo la chiusura della finestra di mercato invernale.

La società del presidente Pellissier, innanzitutto, ha annunciato lo svincolo dei giocatori Filippo Felici e Matteo Oneda, che quindi non fanno più parte della squadra.

«Abbiamo parlato con i ragazzi. Matteo ha avuto un'importante opportunità di lavoro che non poteva rifiutare e che non sarebbe stata compatibile con la vita agonistica della Clivense. Con Filippo è stato fatto un ragionamento più ampio rispetto alle sue aspettative e consensualmente abbiamo deciso di prendere indirizzi diversi», ha spiegato durante la conferenza stampa mister Riccardo Allegretti.

Contestualmente il Club ha tesserato Nicolò Paolo Alessi, centrocampista centrale nato ad Aosta il 22 aprile 1992, e l'attaccante Mattia Drommi, nato a Brescia il 9 agosto 2001.

Infine, la società ha reso noto che i giocatori Valerio Anastasi e Filippo De Iseppi hanno deciso di non sottoporsi a vaccino. Per questo motivo, pur rimanendo in rosa, entrambi non saranno convocabili per le gare e non potranno partecipare agli allenamenti, nel rispetto delle normative vigenti.

Questa dunque la rosa completa aggiornata:

ROSA FC CLIVENSE 2021-2022

PORTIERI

Pavoni Filippo – Negrar (VR) – 08/08/1999

Squizzi Davide – Torino (TO) – 11/08/1996

DIFENSORI

De Pani Gabriele – Domodossola – 24/10/1992

El Hatimi Yassine – Casablanca (Marocco) – 04/04/1998

Motta Daniele – Como (CO) – 23/03/2001

Tenuti Nicola – Verona (VR) – 03/10/1987

Vallese Lorenzo – Verona (VR) – 23/12/2003

CENTROCAMPISTI

Castellucci Simone – Sora (FR) – 19/06/1993

De Iseppi Filippo – Verona (VR) – 12/09/2001

Facciolo Loris – Montagnana (PD) – 05/12/1986

Olivieri Giulio Francesco – Bassano del Grappa (VI) – 11/05/1995

Pasinato Federico – Camposanpiero (PD) – 25/01/2001

Vitale Paolo Adriano – Siena (SI) – 08/10/1982

Nicolò Paolo Alessi – Aosta (AO) – 22/04/1992

ATTACCANTI