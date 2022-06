Clivense, prorogata la chiusura della campagna crowdfunding

È stata una prima stagione da incorniciare per la Clivense, che è riuscita nell'intento di vincere tutto quello che si poteva vincere.

Dopo l'en plein dato da campionato di Terza Categoria, Titolo Provinciale e Coppa Verona, ora per l'ambizioso presidente Sergio Pellissier è già tempo di programmare il futuro. Un aiuto in più, in quest'ottica, è stato dato dal successo della campagna di equity crowdfunding, lanciata per dare la possibilità a tutti coloro che credono nel progetto di diventare soci.

In considerazione delle continue richieste di partecipazione, la nuova società scaligera ha deciso di prorogare la chiusura della raccolta fondi alle ore 23.50 di martedì 21 giugno 2022. Al momento, sulla piattaforma BacktoWork, si registra un incasso di quasi 675mila euro, raggiunto grazie alle 624 sottoscrizioni.