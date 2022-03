Clivense, poker al Soave. Allegretti: «Con prestazioni così, mi interessa poco di quello che succede dietro»

Riccardo Allegretti, tecnico della FC Clivense, ha rilasciato un'intervista dopo la vittoria esterna conquistata con il Soave, nel match valido per la 18^ giornata di campionato di Terza Categoria.

Archiviata la goleada casalinga rifilata allo Zai Golosine, la formazione del presidente Pellissier si è imposta anche in trasferta col punteggio di 0 a 4: a segno Mehmedi con una doppietta, assieme a Pasinato e Inzerauto. La squadra biancoblù tornerà in campo già nella serata di oggi, mercoledì 9 marzo, in occasione del turno infrasettimanale in programma allo stadio Olivieri di via Sogare contro il Vestenanova.

«Mister, hanno vinto tutte, però ha vinto anche la Clivense, quindi non cambiano le distanze. Un 4 a 0 è sempre un risultato pieno e soddisfacente. Assolutamente sì, sono contento. L'ho detto anche nel prepartita, la corsa la dobbiamo fare su noi stessi. Nel momento in cui noi facciamo le prestazioni come quella di oggi, mi interessa poco quello che succede dietro. Oggi siamo stati molto bravi, abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo avuto. Alcune potevamo sfruttarle meglio, ma va bene così: l'atteggiamento è stato quello che volevo. C'è stato l'esordio di Drommi, che ha anche dato la possibilità di segnare. Sì, dispiace per Mattia, perché le tre settimane di stop che ha avuto quando è rientrato sicuramente l'hanno condizionato. È tanto che non gioca e ci vorrà un po' di tempo per entrare in condizione. L'importante è che sia entrato bene, che si trovi bene, che abbia voglia di fare fatica. Ci darà una grossa mano in questo finale di stagione. Mercoledì ci sarà il turno infrasettimanale: come la vedi dal punto di vista fisico e come pensi di preparare la partita? Cercheremo di capire come mettere in difficoltà una squadra forte. Si tratta di una sfida molto importante per noi, contro una diretta concorrente. Mi auguro che venga tanta gente a sostenerci. La prepareremo al solito modo, noi dobbiamo cercare sempre di ottenere la vittoria sapendo che con questo spirito sarà difficile batterci».