Clivense, pari in Coppa Verona. Allegretti: «Fumanese squadra fisica, buon punto. Caso Facebook? Tanti ci tifano contro»

Riccardo Allegretti, tecnico della FC Clivense, ha rilasciato un'intervista dopo il pareggio esterno rimediato con la Fumanese, nel match valido per la prima giornata di Coppa Verona.

Sul campo di Fumane la gara è terminata con uno 0 a 0 senza gol e vincitori, che ha lasciato entrambe le porte inviolate.

«Campo difficile, avversario tosto e molto fisico. Ne esce un pareggio che forse non ti soddisfa? Sì, campo pesante e avversario molto fisico. Pareggio giusto e buon punto. Chiaro che i campi pesanti penalizzano i tuoi, ma forse manca fisicità. Non siamo una squadra fisica e per gran parte del campionato abbiamo dovuto fare a meno di giocatori importanti. Mettiamoci anche l'inattività di tanti ragazzi negli ultimi anni, un calo con i primi campi pesanti era prevedibile. Con la Fumanese un super Pavoni, un po' in difficoltà invece il reparto offensivo. L'affidabilità di Pavoni non la scopro certo io, ancora una volta ha fatto alcuni interventi importanti. Davanti, viste le nostre caratteristiche, certi campi non ci avvantaggiano certo. Il rientro dal primo minuto di Gasparato ha aggiunto esperienza? Lo hai recuperato al 100%? Gaspa ci è mancato tanto, è un giocatore importante. Sapere di avere un giocatore con personalità e qualità dà sicurezza a tutta la squadra. Purtroppo il non allenarsi con continuità e l'età contribuiscono a dargli oggi un tempo di autonomia limitato, ma mi è piaciuto. Il campionato è entrato in pausa. Dopo il risultato pieno contro il Pozzo, con una classifica che vi vede, per ora, dominare, che voto dai alla squadra? Voto altissimo. Costruita in due giorni, senza conoscersi chiudiamo un girone con dieci vittorie, una sconfitta e un pareggio. Sono molto soddisfatto. C'è stato questo caso Facebook: la piattaforma ha cancellato dall'oggi al domani la pagina della Clivense. È abbastanza prevedibile chi può aver segnalato la pagina e di conseguenza farla bloccare. In questa prima parte di campionato ho visto calciatori di altre squadre venire a tifare contro la Clivense, tifoserie avversarie molto più concentrate ad insultare piuttosto che tifare. Sapevo che potevamo attirarci antipatie viste tutte le attenzioni che abbiamo, ma alle volte ci si dovrebbe ricordare che nasciamo dal niente, che stiamo facendo tutto con impegno e che soprattutto non abbiamo mai mancato di rispetto a nessuno. La cosa certa è che può succedere qualsiasi cosa, ma non ci fermeremo di fronte a niente perché siamo limpidi, ma anche molto determinati. Presidente in primis!»