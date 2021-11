Clivense alla nona sinfonia. Allegretti: «Per come vedo la squadra non temo nulla. Vincere è bello, ma questione di mentalità, impegno e lavoro»

Riccardo Allegretti, tecnico della FC Clivense, ha rilasciato un'intervista dopo la vittoria casalinga con l'Atletico Squarà, nel match valido per la nona giornata del campionato di Terza Categoria.

Sul campo dello stadio Olivieri, in via Sogare, la squadra ha ottenuto un netto successo, ovvero 4 a 0, allungando a nove la trafila consecutiva da tre punti. Marcatori Motta, Mehmedi, Pasinato e Davì.

«Mister, nona vittoria consecutiva. Ti aspettavi un campionato così? Mi stanno sorprendendo ogni giorno di più. Sono orgoglioso di allenarli. Qual è stata la chiave della partita? Abbiamo affrontato una buona squadra: è capitato come tante altre volte che nel secondo tempo abbiamo aumentato di più la pressione e siamo stati bravi a sfruttare le occasioni da gol. Inzerauto e Mehmedi sono stati bravi a 'spaccare' la difesa. Hai trovato una coppia gol, ma anche due giocatori in grado di essere complementari? Sono giocatori che danno pochi punti di riferimento: si muovono molto, ma il loro merito è che sono due ragazzi che non mollano nemmeno un secondo. Hanno fame. Ben 5 ammonizioni. Quanto hanno condizionato la gara secondo te? Ormai sta diventando quasi una routine purtroppo. Vedo sempre più spesso dare gialli con troppa leggerezza, ma ciò che mi interessa di più è che nonostante qualche lettura sbagliata degli arbitri non abbiamo mai esagerato nelle proteste o in gesti irrispettosi. Oneda ha fatto il suo esordio ed è sembrato già a suo agio nel ruolo di centrale. Lui nasce terzino, ma sto cercando di lavorare su di lui e su De Pani per avere un'altra alternativa in mezzo. È un ragazzo serio ed educato, ci darà una mano. La prossima gara contro una Virtus che si è dimostrata una macchina da gol. La Virtus è una squadra forte, giovane e pericolosa. Sarà per noi un'altra gara difficile e ci prepareremo al meglio. Arrivati a questo punto, cosa temi di più? Per come vedo la squadra allenarsi e giocare onestamente non temo nulla. Nel calcio si vince e si perde, ma è come si fanno le cose che conta. Vincere è bellissimo e mai scontato, ma dietro a più vittorie c’è tanto impegno e lavoro. È questione di mentalità».