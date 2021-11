La Clivense si tutela dagli infortuni: aggregato un nuovo difensore in squadra

Nuovo difensore per la Clivense.

La neonata realtà di Terza Categoria, fondata da Sergio Pellissier, è reduce da otto vittorie su otto, ma di recente ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici che hanno colpito i tesserati della squadra.

Proprio per questo, la dirigenza ha scelto di tutelarsi con l'inserimento di una nuova pedina in rosa. Questo il comunicato apparso sul sito:

«La società F.C. Clivense è lieta di comunicare che è stato tesserato il giocatore Matteo Oneda. Classe '98, nato il 4 giugno a Legnano, ruolo difensore, Matteo Oneda aveva svolto i provini a settembre. “Siamo felici di aver aggregato Matteo nel gruppo” ha dichiarato il mister Riccardo Allegretti “sono sicuro che darà un supporto importante sia in termini di qualità che di esperienza”. Il giocatore potrebbe essere convocato già domani per la partita con l’Atletico Squarà».

Di seguito, invece, il bollettino medico settimanale pre-gara pubblicato ieri, venerdì 19 novembre:

«Al momento i giocatori indisponibili per Mister Riccardo Allegretti sono: Marco Romeo, Francesco Gasparato, Simone Castellucci, Loris Facciolo, Valerio Anastasi, Simone Schiano, Gianluca Fasolo e Yassine El Hatimi (squalificato). Recupera invece il tesserato Braga che domani sarà disponibile per la gara contro l'Atletico Squarà in programma alle ore 19.00 presso lo Stadio A.Olivieri. Lo staff sanitario della società sta lavorando sui recuperi dei singoli giocatori».