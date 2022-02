Clivense, frenata col Corbiolo dopo la vittoria sulla VR Arena. Allegretti: «Ottimo primo tempo, sofferto il secondo. Pareggio giusto»

Riccardo Allegretti, tecnico della FC Clivense, ha rilasciato un'intervista dopo il pareggio esterno rimediato con il Corbiolo, nel match valido per la 16^ giornata di campionato di Terza Categoria, la seconda di ritorno.

A seguito della vittoria per 3 a 0 sulla VR Arena alla ripresa del nuovo anno (Inzerauto, Mehmedi e Pasinato i marcatori), la formazione scaligera ha frenato sul campo di Bosco Chiesanuova, impattando 1 a 1: al vantaggio ospite di Mehmedi ha risposto Fusina nella ripresa.

«Mister come leggi questa partita, questo 1 a 1? Dai due volti, diversa rispetto al nostro solito. Noi il secondo tempo usciamo, invece questa volta è successo esattamente il contrario. Primo tempo ottimo, ottimi i ritmi, anche se non siamo stati bravi a fare più di un gol, mentre nel secondo tempo abbiamo sofferto e ci siamo abbassati. Credo che il pareggio sia giusto. Il campo può avere influito o è soltanto una questione di testa? No, abbiamo affrontato altre partite su campi del genere e abbiamo fatto diversamente. Non siamo stati bravi a leggere il secondo tempo, ci siamo abbassati e il gol loro era nell'aria. Poi alla fine ci siamo buttati in avanti, probabilmente avremmo dovuto fare così tutto il secondo tempo per cercare il secondo gol con la stessa forza con cui volevamo cercare di andare di nuovo in vantaggio. Forse il centrocampo si è un po' disunito? Probabilmente sì, adesso numericamente siamo un po' corti. È entrato Gasparato che si è fatto male subito, Tenuti aveva la febbre. Qualche problemino numerico ce l'abbiamo anche noi, ma più che altro sono le caratteristiche. Noi sappiamo che siamo una squadra che nel momento in cui la partita va sulla lotta soffriamo, quindi dobbiamo essere più bravi a cercare di sfruttare le nostre caratteristiche e adattarci in fretta a partite di questo tipo. Condizioni di Gasparato? Probabilmente si è stirato, staremo a vedere quanto dovrà stare fermo».