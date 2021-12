Clivense, prima frenata dopo nove vittorie. Allegretti: «Pari importante. Poca attenzione in settimana, ci servirà per migliorare»

Riccardo Allegretti, tecnico della FC Clivense, ha rilasciato un'intervista dopo il primo pareggio in campionato ottenuto sul campo della Virtus Verona United, nel match valido per la decima giornata di Terza Categoria.

Al Gavagnin-Nocini, la nuova formazione scaligera non è riuscita ad andare oltre lo 0 a 0 contro i padroni di casa, interrompendo così a nove la serie di vittorie consecutive.

«Mister, un pareggio che va bene per la classifica. Pareggio importante contro un ottimo avversario. Una partita a due facce: un primo tempo più gagliardo e offensivo, un secondo tempo meno aggressivo e più di sofferenza. Nel primo tempo abbiamo concesso solo tre punizioni dal limite dell'area, mentre siamo andati vicini al vantaggio con l'occasione di Anastasi, ma nel complesso eravamo sempre nella loro metà campo. Secondo tempo invece di sofferenza soprattutto dopo l’espulsione di Pavoni. L'attacco più prolifico contro la difesa più inespugnabile del campionato. Nel dare e nell'avere ha vinto chi è molto attento alla fase difensiva? Nel calcio vince chi fa un gol in più degli avversari e non sempre subire pochi gol porta vittorie di campionati. Abbiamo giocatori attenti alla fase difensiva e bravi in marcatura e in partite come ieri non aver subito gol è stato importante. Rivedendo la partita, ci sono scelte che cambieresti? La Virtus era l'unica squadra che ero andato a vedere dal vivo qualche settimana fa. Le scelte fatte erano per cercare di essere pericolosi, ma allo stesso tempo non soffrire troppo i loro punti di forza. Complice l'espulsione di Pavoni, ha esordito Squizzi. Davide fin dal primo giorno ha mostrato grande impegno e positività. Si è fatto trovare pronto e lo sarà anche le prossime gare. Nel post partita hai parlato di un problema di concentrazione. Sì, è stata una settimana diversa. Non eravamo attenti come in altre occasioni, ci servirà per migliorare. La prossima gara si giocherà in casa contro il Porto San Pancrazio. Cosa chiedi ai tuoi ragazzi? La risposta è la stessa di sempre perché io non cambio atteggiamento in base al risultato. Ogni settimana bisogna prepararsi al meglio per partite difficili come parecchie di quelle passate. Rimane il tema delle assenze: con Pavoni assente e gli altri in infermeria, dovrai lavorare a ranghi ridotti anche questa settimana. Stiamo finalmente recuperando giocatori per noi importanti, se in allenamento dimostreranno di voler giocare impegnandosi e andando forte ci faranno sicuramente comodo, altrimenti giocheranno altri. Siamo 27 in rosa, gioca chi va più forte sul campo. Io non guardo nient'altro».