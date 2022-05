Clivense, con il crowdfunding un occhio già al futuro: prima però Coppa e Titolo Provinciale

Il primo campionato della Clivense si è concluso alla grande, con la vittoria in Terza Categoria conquistata in largo anticipo, ma gli appuntamenti importanti della stagione non sono ancora finiti.

La squadra di Allegretti, reduce dal successo per 6 a 0 nel recupero con la Virtus Verona United, si appresta a disputare gli incontri rimanenti che potrebbero garantire il raggiungimento di altri obiettivi stagionali. Andando con ordine, restano gli incontri di Coppa Verona "Memorial Gianni Segalla", in programma il 14 maggio, alle 16.30, contro il Pozzo sul campo di via Monte Pastello a San Giovanni Lupatoto, e il 21 maggio, alle 16.30, in via Sogare di fronte alla Reunion Sanguinetto. Sempre all'Olivieri si terrà poi la finale del Titolo Provinciale, fissata per questo sabato, 7 maggio, alle ore 15 contro la Polisportiva Bonferraro.

Nel frattempo la campagna di equity crowdfunding, lanciata per realizzare le ambizioni dei fondatori Pellissier e Zanin, continua a riscuotere incassi: secondo un dato aggiornato alle ore 11 di oggi, martedì 3 maggio, la raccolta è vicina ai 384mila euro con 320 sottoscrizioni. La nuova società scaligera punta ad acquisire il titolo di Serie D per la prossima annata, 2022/2023, e a salire in Serie B entro il 2027.