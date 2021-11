Clivense, col Crazy a forza sette. Allegretti: «Tutti lottano e si sacrificano: non potrei chiedere di più. Ora dobbiamo fare i conti con gli infortuni»

Riccardo Allegretti, tecnico della FC Clivense, ha rilasciato un'intervista dopo la vittoria casalinga sul Crazy, nel match valido per la settima giornata del campionato di Terza Categoria.

Sul campo dello stadio Olivieri, in via Sogare, la squadra ha ottenuto un netto successo, ovvero 5 a 0, allungando a sette la trafila consecutiva da tre punti. Marcatori Mehmedi, De Pani, Vitale, Inzerauto e Braga.

«Mister, la striscia positiva continua. Questo è un segnale positivo sia per te che per la squadra stessa? Partita affrontata con determinazione ed ennesima vittoria cercata e meritata. Il tema diventa fare i conti con gli infortuni, e tra poco inizia la Coppa. Questa è l'unica nota negativa, purtroppo. Mi auguro di recuperare qualche ragazzo nel giro di un paio di settimane. Sabato ricorreva il 27° anniversario della Northside94. Hai dedicato a loro questa vittoria. I Northside 94, così come tanti altri tifosi, sono il valore aggiunto di questa nuova avventura. A loro il nostro ringraziamento: non è stata una scelta facile, ma la passione non ha categoria. Come concili una fase offensiva così generosa, con la miglior difesa del campionato? Tutti quanti si sacrificano e lottano per essere solidi: sono molto contento dell'atteggiamento di tutti. Hai già studiato il San Zeno? Inizieremo mercoledì e come sempre ci prepareremo per l'ennesima battaglia. Ti aspetti qualche "regalo" di Natale dalla società in termini di giocatori? Ogni ragazzo sta meritando di fare parte di questa rosa. Ad oggi non potrei chiedere di più. Mi piacerebbe poter avere l'imbarazzo della scelta, ma fin dall'inizio purtroppo abbiamo dovuto fare i conti con tanti infortuni. Con la Società avevamo scelto di tesserare 26 giocatori sapendo che, arrivando molti da inattività, potevamo avere problematiche di questo tipo».