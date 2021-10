Clivense, cinque su cinque. Allegretti: «Edera? Vittoria del gruppo su un campo ostico. Col Vestenanova stesso spirito di sempre»

Riccardo Allegretti, tecnico della FC Clivense, ha rilasciato un'intervista dopo la vittoria esterna con l'Edera, nel match valido per la sesta giornata del campionato di Terza Categoria.

Una trasferta in cui la squadra di mister Allegretti ha ottenuto il quinto successo su cinque, questa volta col tabellino di 1 a 5. A segno con due doppiette Anastasi e Braga, oltre al solito Inzerauto. Grigoli invece il marcatore del momentaneo pareggio dei padroni di casa.

«Edera? Partita difficile come ci aspettavamo. Siamo stati bravi ad adattarci al tipo di campo e a sfruttare nel finale le occasioni che abbiamo creato. Errori sotto porta? Il primo tempo è stato più equilibrato, peccato per il rigore De Martiis perché avrebbe meritato la gioia del primo gol per come sta facendo, ma arriverà. Abbiamo la fortuna di avere un parco attaccanti di qualità. Campo pessimo? Loro giocano sempre su quel campo che è totalmente diverso rispetto ad un campo normale quindi credo che abbia condizionato non poco il nostro modo di giocare. Vittoria del gruppo? Direi di sì perché comunque non abbiamo concesso molto. Non è un gol subito che cambia la situazione. È stato bravo il loro attaccante, ma è la reazione al loro gol che mi è piaciuta. Vestenanova macchina da gol? Gara difficile perché la classifica parla chiaro. Per il resto ogni partita fa storia a sé, sarà una gara difficile come lo sono state tutte fino ad ora. Quale spirito bisognerà avere? Lo spirito resta lo stesso, allenarsi e prepararsi al meglio per provare a vincere anche questa gara».