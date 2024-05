Da Clivense a Chievoverona. In Serie D il club cambia nome ma non colori

«Quale sarà il nome che sceglieremo da ora in avanti, quali i colori, quali gli scenari futuri: tutto sarà deciso in condivisione con i nostri soci», queste erano state le parole di Sergio Pellissier, pronunciate il 10 maggio scorso, dopo l'acquisizione all'asta del nome e dei marchi del club calcistico Chievoverona fallito nel 2022. E anche questa premessa è stata mantenuta.

Lunedì scorso, 27 maggio, è terminato il sondaggio inviato ai soci della Clivense per conoscere la loro opinione sul nome e sui colori della squadra. Sondaggio voluto fortemente dal presidente Pellissier e dal suo vice Enzo Zanin come forma di condivisione delle scelte. Agli 800 soci era stato chiesto di scegliere nome e colori sociali per la stagione 2024/2025, quella in cui il club parteciperà al campionato di Serie D.

La squadra cambierà nome ma manterrà i suoi colori sociali. Non più FC Clivense, dunque, ma AC Chievoverona. E con le divise ufficiali color bianco e azzurro di Clivense. Il logo del marchio Chievoverona rimane, al momento, invariato.

«Dobbiamo innanzitutto ringraziare ancora una volta i soci per la loro disponibilità - ha commentato Pellissier - Lo avevamo detto: le decisioni si prendono insieme. L’esito emerso, a ben guardare, unisce due anime: la storia, il nome AC Chievoverona, e l’eredità presente dell’esperienza di questi ultimi tre anni di Clivense, ovvero i colori bianco e azzurro. Siamo orgogliosi che queste anime diventino una cosa sola: un nuovo sogno da costruire, una storia ancora tutta da scrivere».