Clivense battuta in amichevole a Rovigo: «Buona prova, la condizione sta crescendo»

Davanti ad un pubblico di circa 200 persone, nel pomeriggio di sabato allo stadio comunale Francesco Gabrielli di Rovigo, si è disputata l'amichevole tra U.S.D. Adriese e F.C. Clivense, che si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa sui veronesi.

«Buona prova, la condizione sta crescendo, che era la cosa più importante. Abbiamo fatto delle ottime cose, peccato aver subito due gol dettati da errori, ma soprattutto nel secondo tempo abbiamo creato tanto. Ci sono molti aspetti positivi», ha detto mister Riccardo Allegretti al termine della sfida disputata contro una formazione di categoria superiore. Prende il via ora l'ultima settimana di preparazione, che conduce al primo appuntamento ufficiale in Coppa in programma domenica prossima: «Sono contento, la squadra gioca, cerca di mettere in pratica le nostre qualità e caratteristiche. Ci prepareremo al meglio per questo inizio di Coppa dove non possiamo più sbagliare».

Formazioni

U.S.D. Adriese: Bonucci; Brigati, Feruglio, Martimbianco, Tiozzo (34’st Mascellani), Bonetto, Rabbas, Gemignani, Campion, Farinazzo, Forapani (34’st Barbierato). Allenatore: Roberto Vecchiato.

F.C. Clivense: Dal Bosco (3’st Pavoni); Dall’Ara, Bragagnolo, Tobanelli, Penazzi (14’st Fabris); Polo, Romano (24’st Momodu), Baleato; Venitucci (24’st Inzerauto); Errichiello (40’st Mehmedi), Florian (10’st Iaquinta). Allenatore: Riccardo Allegretti.

Risultato finale: U.S.D. Adriese 2 – F.C. Clivense 1

Reti: 32’pt Campion (A), 8’st Venitucci (C), 27’st Moras (A).