ChievoVerona Women, ritorna l'attesa vittoria: in mezz'ora poker al Cesena

Il ChievoVerona Women ritrova il successo in campionato.

A distanza di quasi due mesi dall'ultima volta, le gialloblù conquistano i tre punti grazie ad un poker casalingo che condanna il Cesena in appena trenta minuti di gioco.

Come riportato sul sito ufficiale del Club femminile, cominciano meglio le ospiti, subito aggressive e propositive. Olivieri dopo pochi minuti è già provvidenziale. Su un tiro dalla lunga distanza di Georgiou, l'estremo difensore scaligero si distende e sventa una traiettoria destinata all'incrocio. All'11' il vantaggio della squadra di Venturi: da calcio d'angolo il sinistro di Bolognini attraversa tutta l'area, giungendo sui piedi di Peretti. La numero 7 riscodella al centro e trova l'incornata vincente di Salaorni. 1 a 0 e secondo gol stagionale per il difensore. Il bis non si fa attendere: quattro minuti dopo, capitan Boni raccoglie vicino alla linea di centrocampo e avanza indisturbata fino al limite dell'area, posizione dalla quale fa partire un destro chirurgico che si infila nell’angolino basso: 2 a 0. In soli trenta minuti le gialloblù archiviano il match. Fra il 25' e il 30', infatti, Peretti esulta due volte. Prima è decisiva la percussione di Pecchini, che si procura un rigore trasformato con freddezza e precisione dalla stessa Peretti. Cinque minuti dopo quest'ultima fa invece tutto da sola, nel delicato cucchiaio con cui sorprende Frigotto dopo una ribattuta. Poker del Chievo e risultato in ghiaccio già dopo i primi 45 minuti. La seconda frazione si apre senza scossoni, i minuti scorrono senza particolari acuti. Le bianconere creano al 60' la loro prima grande occasione: corner messo in mezzo da Vivirito, con il pallone che finisce sulla testa di Cuciniello. La numero 22 ospite da pochi centimetri impatta bene il pallone di testa, che però si stampa sulla traversa. Al 90′ arriva l'ultima chance per le clivensi, con Piergallini che penetra dentro l'area, provando a bucare Frigotto, che riesce a salvarsi in angolo.

Importante vittoria per la formazione di Venturi, anche in vista del proseguo del campionato. Boni e compagne ritrovano finalmente il feeling con il gol, riuscendo a concretizzare con cinismo le quattro occasioni avute nei primi trenta minuti, dopo un breve periodo di appannamento con sole due marcature in quattro partite. Il prossimo appuntamento per le scaligere è rappresentato dalla trasferta di Bari, ultima difficile gara prima della sosta natalizia.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

CHIEVOVERONA WOMEN - CESENA FEMMINILE 4-0 (4-0)

Reti: 11′ pt Salaorni, 15′ pt Boni, 25′ pt e 30′ pt Peretti.

ChievoVerona Women: Olivieri; Pecchini (32′ pt Piergallini), Salaorni, Zanoletti, Tunoaia; Gidoni (35′ Zanoni), Bolognini, Salimbeni (21′ st Mascanzoni); Peretti, Boni (35′ st Fancellu); Marenic.

Cesena Femminile: Frigotto; Pastore, Pavana (1′ st Costa), Carlini, Casadei; Cuciniello, Georgiou, Franco (29′ st Galli), Beleffi (9′ st Vivirito); Bernardi (29′ st Pinna), Costi (40′ st Nagni).

Ammonite: Bolognini (CW), Georgiou (Ces), Casadei (Ces).