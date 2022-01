ChievoVerona Women, Verrino torna all'Empoli Ladies

Giulia Verrino rientra all'Empoli Ladies.

Attraverso una nota sul proprio sito, il Club femminile ha annunciato il termine anticipato del prestito della giovane calciatrice. Questo il comunicato:

«Il Chievo Verona Women comunica ufficialmente il recesso anticipato del prestito di Giulia Verrino, calciatrice di proprietà dell'Empoli Ladies FBC.

L'attaccante classe 2004, arrivata in gialloblù nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato, tornerà pertanto fra le file del club toscano.

Desideriamo ringraziare la giocatrice per questi mesi con la nostra maglia, indossata con la sua solita grinta ed energia sia negli incontri di B che negli impegni con la formazione Primavera, augurando alla stessa le migliori fortune e un futuro professionale ricco di soddisfazioni».

Di seguito le parole di saluto espresse dall'ormai ex gialloblù:

«Dopo cinque mesi di duro lavoro e grande esperienza sui campi del Chievo Verona, che mi hanno permesso di crescere sia calcisticamente che a livello personale, desidero ringraziare tutta l'organizzazione del Chievo Women per avermi ospitata in questi mesi di prestito. Un Augurio e un abbraccio particolare alle mie compagne di viaggio con le quali, nonostante il poco tempo a disposizione, si è creata una grande famiglia. Spero di rivedervi presto in campo. Faccio un enorme in bocca al lupo a tutte voi per un buon proseguimento di campionato».