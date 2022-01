Nuovo innesto per il ChievoVerona Women: ufficiale l'arrivo di Michela Franco

Il ChievoVerona Women inaugura il 2022 con un nuovo arrivo.

Il Club femminile gialloblù ha annunciato ufficialmente l'acquisto a titolo definitivo di Michela Franco, giocatrice di esperienza presa a parametro zero dopo una breve permanenza al Cesena.

Come riportato dall'Ufficio Stampa della società scaligera, il bianconero delle romagnole non è stato l'unico indossato dalla calciatrice classe 1992, che può vantare ben tre stagioni alla Juventus. Con la maglia della Vecchia Signora, infatti, Michela ha conquistato 3 Scudetti e 1 Coppa Italia, che hanno impreziosito ulteriormente una carriera già di alto livello in cui ha fatto registrare anche 182 presenze e 5 gol in Serie A. Difensore o centrocampista, il nome e la storia di Michela Franco spiccano non solo per numeri e Palmarès, ma soprattutto per la sua abilità di recupera–palloni e per la personalità in campo, nonché per quella determinazione e naturale predilezione per il sacrificio che le hanno permesso di essere un avversario ostico per ogni attaccante e di raggiungere traguardi prestigiosi. Un rinforzo di assoluto valore che permetterà di alzare il livello di esperienza della rosa di mister Venturi e di provare a dare seguito all'ottima prima parte di stagione.

Al Chievo Franco ritrova nuovi stimoli e tanta voglia di incidere, come traspare dalle sue primissime parole da calciatrice gialloblù: «Ho scelto il Chievo per trovare nuovi stimoli, porto esperienza e grande determinazione. Gli anni alla Juventus mi hanno lasciato una mentalità vincente. Obiettivi? Possiamo arrivare fra le prime tre!»