ChievoVerona Women, scambio con la Sassari Torres: l'ex Marenic per Lombardo

Scambio di giocatrici tra ChievoVerona Women e Sassari Torres Femminile.

La società scaligera, infatti, ha comunicato ufficialmente la cessione a titolo definitivo di Jelena Marenic al Club isolano. L'attaccante serba, arrivata in gialloblù nel corso di quest'estate proprio dalle rossoblù, torna in Sardegna già a partire dall'attuale sessione di calciomercato invernale. Come contropartita è stato ottenuto il cartellino di Flavia Lombardo, calciatrice nissena classe 1997 che rimarrà in prestito nella sua squadra fino al termine della stagione in corso. Già due volte a segno in questo campionato nelle gare contro Tavagnacco e Cortefranca, è una centrocampista dotata di buona tecnica e abilità nei calci da fermo e può vantare 68 presenze e 8 gol in Serie B.

Jelena Marenic, invece, si congeda con 3 reti e 2 assist nelle 13 uscite con la maglia del Chievo Women: «Ringrazio lo staff, la dirigenza, il mister e tutte le giocatrici del Chievo che mi hanno accolta e accompagnata in questi mesi, ho trovato delle persone stupende che porterò sempre nel cuore. Voglio fare un grande in bocca al lupo alla squadra, spero che possa raggiungere i traguardi che merita, la sosterrò sempre! Mando a tutti un grandissimo abbraccio. Hvala vam!»