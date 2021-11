ChievoVerona Women, tante occasioni ma niente gol: col Ravenna finisce a porte inviolate

Pareggio a reti bianche per il ChievoVerona Women.

Sette giorni dopo il passo falso contro il San Marino, per le gialloblù si presenta l'occasione del riscatto nella trasferta di Ravenna.

Come riportato sul sito ufficiale del Club femminile, le ragazze di Venturi partono con un approccio più convinto rispetto allo scorso incontro, creando sin da subito alcuni presupposti per far male alle giocatrici di casa. Gara fortemente condizionata da un terreno di gioco in condizioni non idonee, con entrambe le squadre che spesso costrette ad alzare il pallone. L'occasione più ghiotta della prima mezz'ora arriva dal piede di Tunoaia, che sfiora il primo gol con la maglia del Chievo Women. Il difensore riceve sul centrodestra e da oltre trenta metri lascia partire un gran tiro che si stampa sul montante. Dopo pochi minuti le ospiti sfiorano ancora il gol, questa volta su su palla inattiva, con Marenic. La centravanti serba, a pochi passi dall'area piccola, raccoglie la sponda di Salaorni e calcia al volo, mancando la porta per questione di centimetri. Al 35' si rifà vivo il Ravenna con la conclusione ravvicinata di Benedetti, sventata da Olivieri con un ottimo intervento.

Nella ripresa il copione sembra subito chiaro: Chievo che fa la partita e Ravenna che gioca in contropiede. Alle gialloblù manca solo cinismo negli ultimi metri, ma dominano sul piano del gioco. La prima vera occasione arriva però da calcio piazzato, quando Salaorni sfiora il palo dopo un pericoloso colpo di testa. Tanta lotta e scontri a centrocampo nella parte centrale della seconda frazione, con entrambe le compagini che non si risparmiano. Al 40' della ripresa Dallagiacoma costruisce dal nulla una grande opportunità: discesa sulla fascia, assist in area per Pecchini, che conclude senza pensarci due volte. Solo una prodezza di Serafino nega la gioia del gol all'instancabile laterale.

Il forcing finale delle ragazze clivensi non si tramuta nella tanto attesa rete, sul campo del Ravenna finisce 0 a 0. Ragazze di mister Venturi che escono dal campo con il rimpianto per le occasioni da gol non sfruttate, con la sfortuna e un po' di imprecisione che hanno impedito di tornare con il bottino pieno. Classifica di B che resta buona per la formazione delle Women, dato che la vetta che dista solo due lunghezze. Ora, prima del prossimo impegno in campionato, è in programma la sfida di Coppa Italia allo stadio Olivieri contro l'Empoli.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

RAVENNA WOMEN - CHIEVOVERONA WOMEN 0-0

Ravenna Women: Serafino, Greppi, Giovagnoli, Barbaresi, Capucci; Poli (29′ Cimatti), Morucci, Ligi, Raggi, Distefano (77′ Boldrini); Benedetti. All. Massimo Ricci

ChievoVerona Women: Olivieri, Pecchini, Salaorni, Zanoletti, Tunoaia; Gidoni (12′ st Bolognini), Tardini (27′ st Salimbeni); Peretti, Boni, Dallagiacoma; Marenic. All. Giacomo Venturi

Ammonite: Pecchini (C), Distefano (R), Greppi (R), Boni (C), Barbaresi (R)