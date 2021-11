ChievoVerona Women, primo passo falso in campionato: ko di misura col San Marino

Primo passo falso per il ChievoVerona Women.

A tre settimane dal prezioso pari di Coppa Italia con il Napoli, le gialloblù tornano sul campo di casa dello stadio Olivieri. A Verona le ragazze di Venturi ospitano il San Marino Academy, una sfida importante per rimanere agganciati al trenino di squadre ai vertici della classifica di Serie B femminile.

Come riportato sul sito ufficiale del Club, il primo tempo si conclude senza reti, anche se per la squadra di casa resta il rimpianto per una ghiotta occasione sciupata da Marenic. Inizio di ripresa fulmineo delle Titane, che trovano il gol dopo appena due minuti. Jansen, lanciata sulla corsia destra, anticipa in spaccata Tunoaia, liberando al tiro Barbieri che non sbaglia. Freddissima la calciatrice numero 45, che con un destro potente batte Olivieri. In questa fase della gara il Chievo, colpito a freddo, subisce psicologicamente lo svantaggio e non riesce a costrastare la pressione della compagine ospite. Il San Marino sfiora poi il raddoppio con una conclusione ravvicinata di Menin, ma Olivieri si oppone ancora una volta con un grande intervento. Negli ultimi minuti le gialloblù provano il tutto per tutto, sbilanciandosi in avanti mettendo in campo ogni potenzialità offensiva. L'ultima emozione della gara arriva al 94′ sul contropiede sanmarinese. Baldini conclude a botta sicura dall’interno dell’area, ma con un miracolo Olivieri distende il piedone e rende quantomeno meno amaro il passivo finale.

Finisce 0 a 1 allo stadio Olivieri: decisivo il gol fulmineo nella ripresa di Barbieri, che decreta la prima sconfitta stagionale. Prestazione incolore delle scaligere, che non sfruttano nei primi 45' qualche indecisione delle avversarie e che sbagliano approccio nella ripresa. Un passo falso che, tuttavia, non compromette lo splendido avvio di stagione delle ragazze di Venturato. Prossimo appuntamento domenica prossima, 14 novembre, alle ore 14.30 sul campo del Ravenna.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

CHIEVOVERONA WOMEN - SAN MARINO ACADEMY 0-1 (0-0)

Rete: 47′ Barbieri (S)

ChievoVerona Women: Olivieri, Zanoletti, Salaorni, Tunoaia; Mele (79′ Caliari), Gidoni, Bolognini (46′ Dallagiacoma), Peretti (64′ Tardini), Pecchini (54′ Fancellu); Boni, Marenic (64′ Verrino). All: Giacomo Venturi

San Marino Academy: Piazza; Micciarelli, Venturini, Groof, Marrone; Fusarpoli, Jansen, Brambilla, Menin (89′ Bertolotti), Barbieri, Massa (69′ Baldini). All: Alain Conte

Ammonite: Mele (C), Boni (C)