Il ChievoVerona Women si impone sul Palermo: tre gol che valgono il terzo posto

Ad una settimana di distanza dalla vittoria conquistata in trasferta contro la Torres, il ChievoVerona Women si ripete anche sul campo di casa dello stadio Olivieri.

Le ragazze di Venturi, infatti, contro il Palermo Femminile hanno centrato la seconda vittoria consecutiva per rimanere attaccate alle posizioni più prestigiose della classifica.

L'inizio della sfida è molto tattico, come riportato dall'Ufficio Stampa del Club gialloblù. Il Chievo nei primi minuti tiene in mano il pallino del gioco, mentre il Palermo resta compatto dietro, con linee strette, senza lasciare spazi. Dopo vari tentativi ben contenuti dalle ospiti, al 46' le scaligere danno una svolta alla gara. Sul cross di Peretti, Salaorni si fionda sul pallone con un'incornata decisiva: 1 a 0. Una rete utile a sbloccare mentalmente le locali, premiate proprio a un passo dal ritorno negli spogliatoi.

Il gol trovato in extremis permette alla squadra di Venturi di entrare in campo con ancora più sicurezza e serenità. Tra il 48' e il 50', infatti, la formazione di casa chiude la contesa. Prima ci pensa Boni, servita da un gran filtrante di Peretti, a spedire nell'angolino un mancino chirurgico. Acquisito il doppio vantaggio, Tardini sfiora subito il tris, che arriva pochi istanti dopo: prima marcatura in gialloblù per Zanoletti, che su palla inattiva trova la zampata decisiva. Un risultato che indirizza la gara in via definitiva, spegnendo ogni speranza rosanera. Nella seconda parte della ripresa il Chievo amministra la gara per la maggior parte del tempo, con le avversarie che restano anche in inferiorità numerica per il rosso mostrato a Coco.

Allo stadio Olivieri finisce dunque 3 a 0, tabellino che permette alle scaligere di agganciare il Bari e salire al terzo posto. Ora, per la squadra di Venturi, si prospetta una settimana di lavoro prima della sfida esterna di prestigio fissata col Brescia.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

CHIEVOVERONA WOMEN - PALERMO WOMEN 3-0 (1-0)

Marcatori: 46′ Salaorni (C); 48′ Boni (C); 50′ Zanoletti (C)

ChievoVerona Women: Olivieri; Tunoaia, Mele, Zanoletti (70′ Mascanzoni), Mele; Bolognini, Franco (70′ Salimbeni), Tardini; Peretti (80′ Fancellu), Boni (60′ Dallagiacoma), Alkhovik (70′ Salas). A disposizione: Boaglio, Fenzi, Piergallini, Zanoni, Fancellu. Allenatore: Giacomo Venturi

Palermo Women: Pipitone; Viscuso S., Zito, Talluto (52′ Minciullo), Impellitteri (52′ Barrazza); Piro (69′ La Mattina), Lazzara; Coco, Viscuso I., Licari, Dragotto (88′ Intravaia). Allenatore: Antonella Licciardi.

Espulse: Coco (P)