ChievoVerona Women, debutto vincente in campionato. Marenic firma il primo successo gialloblù

Riparte la Serie B femminile.

Primo impegno ufficiale della stagione per il ChievoVerona Women, in campo per l'esordio di campionato. Le gialloblù provengono da più di un mese di preparazione, accompagnato dalle tante novità di un nuovo ciclo. Una di queste è sicuramente il tecnico, Giacomo Venturi, a cui è stata affidata la squadra in quest'annata di rivoluzione.

Come riportato sul sito ufficiale della società, allo stadio “Aldo Olivieri” di Verona ospite è stata la neopromossa Pro Sesto. Schierata subito titolare la nuova arrivata Jelena Marenic, chiamata a guidare l’attacco gialloblù insieme a Valentina Boni.

È stato un debutto vincente per le ragazze di Venturi, che con personalità, ma anche sacrificio, ha conquistato i primi tre punti. Chievo cinico nella prima frazione, attento a non concedere quasi nulla alla Pro Sesto. Strepitoso l’impatto di Marenic, che è stata abile nel tenere sempre il pallone, proteggendolo spalle alla porta, così da far salire la squadra. Molto mobile la serba, che ha dimostrato anche di essere in grado svariare su entrambe le fasce e sapersi sacrificare. Splendido il gol realizzato, con uno stop e una coordinazione praticamente perfette. Da segnalare anche la prestazione della classe 2003 Gaia Bolognini, subito a suo agio in cabina di regia.

Adesso l'attenzione passa alla sfida di domenica prossima, quando per le gialloblù ci sarà il derby in casa del Cittadella.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

CHIEVOVERONA WOMEN - PRO SESTO FEMMINILE 1-0 (1-0)

ChievoVerona Women: Olivieri; Pecchini, Zanoletti, Salaorni; Caliari (36′ Dallagiacoma, 87′ Gidoni), Tardini, Bolognini (72′ Salimbeni), Peretti (87′ Fancellu), Mascanzoni (72′ Mele); Marenic, Boni.

Pro Sesto: Selmi; Dell’Acqua, Confalonieri, Tugnoli, Pedrazzani; Marasco (83′ Carabetta), Abati (83′ Nascamani), Scuratti (56′ Grumelli); Carlucci (63′ Riva), Mariani, Coda (82′ Mauri).

Marcatori: 23′pt Marenic (C)

Ammoniti: Confalonieri (P); Grumelli (P); Abati (P); Pecchini (C); Gidoni (C)