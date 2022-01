ChievoVerona Women, le date dei recuperi di gennaio

Attraverso il Comunicato numero 87 della Divisione Calcio Femminile, la FIGC ha ufficializzato le date dei recuperi delle tre giornate del campionato di Serie B rinviate nel mese di gennaio.

Ecco le gare che coinvolgono la Prima Squadra del ChievoVerona Women:

13 MARZO 2022: ChievoVerona Women - Tavagnacco Femminile

16 APRILE 2022: Cortefranca - ChievoVerona Women

1° MAGGIO 2022: Pro Sesto Femminile - ChievoVerona Women

La squadra gialloblù, in attesa della ripresa delle gare ufficiali, è scesa in campo sabato (29 gennaio) per un'amichevole col Sassuolo. Un ottimo test per le ragazze di mister Venturi, che si sono misurate contro un avversario prestigioso di categoria superiore. Primo tempo equilibrato, giocato ad alta intensità, sbloccato dal rigore di Ferrato. Nella ripresa le neroverdi crescono e vanno in rete con Cantore, Dubcova e la doppietta di Bugeja per lo 0-5 finale. Un'occasione comunque importante per mettere minuti nelle gambe delle scaligere in vista dell'imminente derby con il Cittadella, in programma domenica 6 febbraio.