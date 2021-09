Chievo Women, perla di Bolognini: le gialloblù battono la Torres e volano in alta classifica

Dopo il pareggio a reti involate di Cittadella, il Chievo Women torna subito alla vittoria nella sfida casalinga contro la neopromossa Sassari Torres.

Al match, valido per la 3^ giornata del campionato di Serie B, le ragazze di mister Venturi si presentano reduci da due risultati utili consecutivi, in fiducia dopo i quattro punti conquistati.

Come riportato sul sito ufficiale della società, il Chievo parte lentamente in avvio, soffrendo molto il pressing delle giocatrici della Torres. Al 39′ si sblocca il match, nella maniera più imprevista e spettacolare. Su una punizione da quasi 40 metri, la classe 2003 Gaia Bolognini sorprende tutti e calcia direttamente in porta: la palla accarezza la traversa e si insacca in rete. La ripresa comincia sulla falsariga del primo tempo, con le due squadre molto schiacciate e centrocampo, che faticano a creare delle occasioni. Succede poco nei primi venti minuti, con il ritmo che sembra abbassarsi ancora di più, anche per un terreno di gioco che inizia a diventare sempre più pesante. Le gialloblù prima vanno a un passo dal raddoppio al 70′ con Sara Tardini, poi al 90′ ci prova anche l’altra ex di giornata, Flavia Fancellu, che scaglia un destro bloccato ancora dal portiere avversario. Continuano ad attaccare le clivensi, che decidono di non arroccarsi in difesa ma di provare chiudere la gara. Al 92′ giocata sopraffina di Valentina Boni, che dopo un doppio passo lascia partire un tiro che si stampa sulla traversa. È l'ultima occasione della partita, visto che dopo pochi secondi l'arbitro fischia la fine.

Ottima prova delle ragazze di mister Venturi, che hanno concesso poco alla avversarie, grazie ad una prestazione ordinata e convincente. Tiene bene la fase difensiva: dopo 270 minuti la porta di Olivieri rimane ancora inviolata. Prossimo impegno col Palermo, fondamentale per continuare la striscia positiva e restare nelle zone alte della classifica.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

CHIEVOVERONA WOMEN - SASSARI TORRES 1-0 (1-0)

Marcatori: 39′ pt Bolognini (C)

ChievoVerona Women: Olivieri; Pecchini, Zanoletti, Salaorni (63′ Salimbeni), Tunoaia; Mascanzoni (78′ Caliari), Bolognini (86′ Fabbroni), Tardini; Boni, Peretti (63′ Dallagiacoma), Marenic (78′ Fancellu). All. Giacomo Venturi.

Sassari Torres: Fabiano; Congia, Peare, Weithofer, Blasoni; Pederzani (56′ Bertone), Accornero, Iannazzo (71′ Peddio); Gomes, Ladu, Bassano. All. Salvatore Arca.

Ammonite: Pederzani (S); Ladu (S); Bolognini (C); Gomes (S)